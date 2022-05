Leitl: "Es wird emotional und nicht einfach"

Nach Wochen voller Ausfälle brachte Stefan Leitl vor dem letzten Heimspiel gegen Borussia Dortmund erfreuliche Nachrichten zur Personalsituation mit auf die Pressekonferenz am Freitag.

Mit den Mittelfeldspielern Paul Seguin, Max Christiansen und Jeremy Dudziak kehrt ein zuletzt schmerzlich vermisstes Trio zurück. Gut möglich ist, dass Leitl an seinem Mittelfeld zunächst dennoch nichts ändert, schließlich hätten Tobias Raschl, Timothy Tillman und Julian Green ihre Sache zuletzt gut gemacht. Während Dudziak ohnehin nur für eine Jokerrolle infrage komme, sehe es bei Seguin und Christiansen sehr gut aus.

Durch den feststehenden Abstieg haben sich die Prioritäten beim Kleeblatt sowieso etwas verschoben. Damit die U 23 ihre letzte Chance auf den Klassenerhalt wahrt, werden Gideon Jung und Afimico Pululu gegen den BVB fehlen und stattdessen schon ab 14 Uhr um Punkte in der Regionalliga Bayern kämpfen. Beide sind dort an den letzten vier Spieltagen spielberechtigt, weil sie während der Bundesliga-Saison selten zum Einsatz kamen. Für Jung wird es das erste Spiel in einer Startelf seit dem ersten Spieltag und dem 1:5 beim VfB Stuttgart, danach setzte ihn ein Meniskusriss monatelang außer Gefecht.

Verpassen wird dieses Duo damit die Verabschiedung von Leitl im Ronhof. "Das wird emotional und nicht einfach", sagte der Trainer, der die SpVgg nach dreieinhalb Jahren verlässt. Seine erste Partie habe er seinerzeit im Abstiegskampf der 2. Liga gegen den MSV Duisburg bestritten, umso schöner sei es, nun gegen eine Top-Mannschaft wie Borussia Dortmund auf Wiedersehen zu sagen. "Eine hohe Hürde. Aber in unserer Verfassung ist es nicht unmöglich, dass wir uns mit einem Sieg verabschieden", versprühte Leitl Zuversicht.