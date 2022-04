Leitl: "Ein Auswärtssieg steht definitiv auf der To-do-Liste"

Zuhause hat Fürth in dieser Saison immerhin schon 14 Punkte geholt, in der Fremde trotz 13 Anläufen erst einen mickrigen Zähler. Am Samstag in Frankfurt bietet sich dem Kleeblatt die erste von noch vier Chancen in dieser Spielzeit, den ersten Auswärtssieg 2021/22 zu holen.

In der Hinrunde hat die Mannschaft von Stefan Leitl nur fünf Punkte geholt, in der zweiten Saisonhälfte sind es dank des 0:0 vor der Länderspielpause gegen Freiburg schon doppelt so viele. "Der Weg, den wir in der Rückrunde beschritten haben, ist äußerst positiv. Wir konnten das umsetzen, was wir uns vorgenommen haben. Wir spielen eine ordentliche Rückrunde, das war unser Ziel", stellte der Chefcoach der SpVgg am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel bei der Eintracht zufrieden fest.

Erst ein Zähler in der Fremde

Was dem trotz des Aufwärtstrends weiter abgeschlagenen Tabellenletzten aber in dieser Saison nach wie vor fehlt, ist ein Dreier in der Fremde. Zu mehr Zählbarem als einem 2:2 am 19. Spieltag bei Arminia Bielefeld hat es für den Aufsteiger als Gastmannschaft 2021/22 noch nicht gereicht.

"Ein Auswärtssieg steht definitiv auf der To-do-Liste", macht Leitl keinen Hehl aus einem der Fürther Ziele für den Saisonendspurt. "Wir haben jetzt die Möglichkeit, in dem einen oder anderen Spiel zu punkten - und das wollen wir auch tun." Es ist noch gar nicht so lange her, da war das Kleeblatt in der 2. Liga saisonübergreifend vom 31. Januar 2020 (2:0 in Regensburg) bis zum 8. Januar 2021 (2:3 beim KSC) auswärts fast ein Jahr ungeschlagen. "Diese Serie ist auch zu Ende gegangen - und so wird auch diese Serie in diesem Jahr noch zu Ende gehen", ist sich der Aufstiegstrainer im Hinblick auf die Fürther Auswärts-Durststrecke sicher.

"Wir alle sind Fußballer geworden, um das zu genießen"

Der 14. Versuch in dieser Saison, auswärts zu gewinnen, führt die Mittelfranken am Samstag nach Frankfurt, wo die SpVgg nicht nur eine formstarke Eintracht, sondern auch knapp 50.000 Zuschauer erwarten. "Jeder, der schon mal in Frankfurt war oder gespielt hat, weiß, welche Atmosphäre dieses Stadion hergibt. Wir alle sind Fußballer geworden, um das zu genießen." Gleichzeitig warnt der 44-Jährige ob der zu erwartenden Geräuschkulisse: "Wir haben das natürlich thematisiert: Die Kommunikation muss gut und die Abläufe innerhalb der Mannschaft nahezu perfekt sein."

Wie das Fürther Team am Samstag aussehen wird, ließ Leitl auf der Pressekonferenz naturgemäß noch offen. Zwar haben mit Andreas Linde und Branimir Hrgota (jeweils Schweden) sowie Simon Asta, Maximilian Bauer und Jamie Leweling (jeweils deutsche U 21) alle Fürther Nationalspieler ihre Länderspielreisen gut überstanden, dafür fehlen neben den Langzeitverletzten auch Jeremy Dudziak (Achillessehnenprobleme), Sebastian Griesbeck (Erkältung) und Paul Seguin, der sich zu Wochenbeginn einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen hat und mehrere Wochen fehlen wird.

Wer ersetzt Seguin?

Die zuletzt gegen Freiburg (0:0) und beim Test in Regensburg (3:0) erfolgreich praktizierte Dreier-/Fünfer-Abwehrkette ist auch in Frankfurt eine Option, nach Griesbecks Ausfall als Innenverteidiger "müssten wir aber viele Positionen verändern, um diese Grundordnung beizubehalten", erklärt Leitl. Durch Seguins Fehlen im Mittelfeld dürfte erneut Tobias Raschl, der bereits gegen Freiburg den Vorzug erhalten hatte, in die Startelf rücken - bei einer etwas offensiveren Ausrichtung wäre Julian Green die Alternative.

Bei einem Gegner, den Leitl als "gefestigte Mannschaft" beschreibt, "die sich stabilisiert hat, über eine hohe individuelle Qualität verfügt, aus einer guten Struktur heraus spielt und ordentlich punktet". So ordentlich, dass Frankfurt als Tabellenachter noch die Chance besitzt, sich im Saisonendspurt erneut für das internationale Geschäft zu qualifizieren. Dort trifft die Eintracht im Viertelfinale der Europa League auf den FC Barcelona. Ob die Hessen mit den Gedanken bereits beim Heim-Hinspiel am kommenden Donnerstag sind? Das spielt für Leitl keine Rolle. "Ich würde mich jetzt erst mal auf die SpVgg Greuther Fürth freuen", geht er die Mission erster Auswärtssieg in dieser Saison selbstbewusst an.