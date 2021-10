Leitl: "Dann musst du akzeptieren, dass die Niederlage verdient ist"

So sahen die Trainer die Leistung ihrer Teams ...

1. FC Köln - SpVgg Greuther Fürth 3:1 (0:1)



Steffen Baumgart (Trainer 1. FC Köln): "Wir haben uns in der ersten Halbzeit nicht so durchgesetzt, trotzdem sind die Jungs drangeblieben, haben gearbeitet. Es ist auch wichtig, dass du weiterspielst und an dich glaubst. Wir wissen, dass wir noch einen weiten Weg vor uns haben. Die zweite Halbzeit war richtig gut."

Stefan Leitl (Trainer SpVgg Greuther Fürth): "Die erste Hälfte war einfach gut, wir sind in Führung gegangen durch einen schönen Spielzug, wir haben sehr gut verteidigt. In der zweiten Hälfte hatten wir keinen Torabschluss mehr, dann musst du akzeptieren, dass die Niederlage auch verdient ist."