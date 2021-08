Leitl: "Dafür gibt es keine Erklärung"

Groß war im Lager der SpVgg Greuther Fürth die Vorfreude auf die Bundesliga, umso ernüchternder der Aufschlag in der Realität mit dem 1:5 beim VfB Stuttgart. Sorgen bereitet das Defensivverhalten mit 18 zugelassenen Torchancen. Mit Jeremy Dudziak vom Hamburger SV kündigt sich derweil ein Neuzugang an.

Am ersten Spieltag prallten Realismus und Realität bei der SpVgg Greuther Fürth aufeinander. Realistisch betrachtet ist der Aufsteiger im Konzert der 18 besten deutschen Fußballklubs krasser Außenseiter, der Klassenerhalt wäre die noch größere Sensation als der Aufstieg. In der Realität stellt sie sich durch die verdiente Aufnahme in die Bundesliga einem knallharten Wettbewerb, dem die SpVgg am Samstag über weite Strecken nicht gewachsen war. Nach Niederlagen wird im Fußball gerne der Konjunktiv bemüht, die Fürther machten keine Ausnahme. "Wenn wir diesen Erfolgsmoment haben, bekommen wir wieder Zugriff aufs Spiel", sprach zum Beispiel Trainer Stefan Leitl die große Chance durch Havard Nielsen in der 46. Minute an. Ein Tor wäre das 1:2 gewesen. Hypothetisch, wie die Partie anschließend verlaufen wäre.

Einzelne gute Momente genügen in dieser Liga nicht, diese Erkenntnis muss Fürth aus dem ersten Spieltag mitnehmen. Und individuelle Fehler werden knallhart bestraft. Zwei Tore kassierte Sascha Burchert nach Eckbällen, eines nach einer Flanke. "Dafür gibt es keine Erklärung, das sind individuelle Geschichten. Zweikämpfe auf diesem Niveau musst du anders führen", sagte Leitl.

Zur Realität gehört ebenfalls, dass die Liga keine große Eingewöhnungszeit zulässt. Am Samstag empfängt Fürth zum ersten Heimspiel mit Arminia Bielefeld einen Gegner, den man in etwa auf Augenhöhe sieht. "Wir müssen uns schnell anpassen", fordert Leitl, der trotz des 1:5 den Begriff Lehrstunde für übertrieben hält. Er verspricht, dass sein Team lernen werde, einen Knacks befürchtet er nicht. "Für uns wird es jede Woche ein Kampf, den wir mit Leidenschaft und Engagement angehen werden."

Dudziak vor Wechsel zum Kleeblatt

Mitkämpfen soll künftig Jeremy Dudziak, den die SpVgg vom Hamburger SV verpflichten möchte. Zwar sollte der Transfer des 25-Jährigen am Sonntag noch nicht finalisiert werden, Zweifel am Kommen bestehen aber kaum. Dudziak ist als Achter am wirkungsvollsten, kann aber auch Außenverteidiger spielen. Klar ist nach dem Auftakt: Der SpVgg tut jede Verstärkung gut.