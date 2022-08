Leitl bittet um Geduld

Im Duell mit dem Spitzenreiter Jahn Regensburg stehen Hannover 96 und Cheftrainer Stefan Leitl bereits kräftig unter Druck. Und nun muss der Coach auch noch die Defensive umbauen.

Ein Punkt nach drei Spielen. Der Saisonstart lief bislang ernüchternd für Hannover 96. Und am Sonntag (Anpfiff 13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gastiert nun auch noch der SSV Jahn Regensburg in der niedersächsischen Landeshauptstadt. Die Regensburger sind nach zwei Siegen und einem Remis Tabellenführer - ohne Gegentor. 96 ist also gewarnt. "Regensburg bedeutet Intensität von der ersten Sekunde an. Es sind immer enge und intensive Spiele mit vielen Zweikämpfen", weiß 96-Trainer Stefan Leitl. Sein Rezept für das Spiel gegen den Spitzenreiter: "Wir müssen gallig und gierig sein auf die zweiten Bälle und dann auch in unser Spiel kommen."

Neumann fehlt - und Börner auch?

Klar ist: 96 steht am Sonntag schon kräftig unter Druck. Die Fans - mehr als 21000 werden am Sonntag im Stadion sein - erwarten den ersten Saison-Erfolg. Leitl bittet indes um Geduld und Verständnis. Die Entwicklung der Mannschaft benötige noch Zeit, betont der 44-Jährige. "Wir müssen und wollen uns entwickeln, und Entwicklung benötigt Zeit. Für uns gilt es, gegen Regensburg ein gutes Ergebnis zu erzielen, um diese Entwicklung voranzutreiben."

Fehlen wird am Sonntag Innenverteidiger Phil Neumann. Der Neuzugang hat sich am Dienstag im Testspiel bei Union Berlin (1:1) eine Knöchelverletzung zugezogen und konnte bis Freitag nicht am Training teilnehmen. Auch der Einsatz von Innenverteidiger Julian Börner (Oberschenkelprobleme) ist noch nicht sicher. Neben Luka Krajnc könnte am Sonntag wie bereits im Union-Test deshalb Eigengewächs Tim Walbrecht zum Einsatz kommen.