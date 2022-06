Leitl bestimmt Kapitän und Mannschaftsrat in Hannover selbst

Bei Hannovers neuem Trainer Stefan Leitl steht das gegenseitige Kennenlernen ganz oben auf der Prioritätenliste. Erst danach wird er Kapitän und Mannschaftsrat bestimmen.

Leitl lässt sein Team derzeit zweimal pro Tag trainieren. Die Zeit zwischen den Einheiten verbringt die Mannschaft gemeinsam im Stadion. Man wolle schnell zu einer Einheit werden, begründet Leitl.

Dabei geht er auch andere Wege. So wurde am Mittwoch mit dem Training ausgesetzt und ein Team-Building-Event eingestreut. Nach dem Vorbild der TV-Show "Schlag den Star" trat das Team in drei Gruppen bei "Schlag dein Team" an, wie der Klub auf seiner Website verrät. Dabei gab es die Teams "Neu", "Alt" und "Staff". Ersteres ging als Sieger aus den Spielen hervor.

"Mir ist es wichtig, dass sich die Mannschaft neben dem konzentrierten Arbeiten und den intensiven Einheiten in der Saisonvorbereitung untereinander schnell kennenlernt und auch der Spaß nicht zu kurz kommt", begründet Leitl. "Wir sind als Einheit weiter zusammengewachsen."

Wer ist ein Kommunikator und kann führen?

Auch bei der Suche nach einem Nachfolger von 96-Kapitän Marcel Franke (jetzt Karlsruher SC) schaut der neue Trainer genau hin. "Ich möchte mir ein Bild machen, wer für mich Kommunikator sein kann, wer führen kann - durch Arbeit, durch Einstellung", erklärt Leitl, der bereits ein paar Namen im Kopf hat. Julian Börner, Ron-Robert Zieler sowie Neuzugang Louis Schaub dürften Kandidaten sein.

Ende Juni, Anfang Juli wird dann der neue Kapitän und der vier- bis fünfköpfige Mannschaftsrat vom Coach bekanntgegeben. Also während des Trainingslagers in Rotenburg (27. Juni bis zum 3. Juli).