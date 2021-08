"Leitfigur" Ibrahimovic & Co. sind zurück in der Champions League - und wollen mehr

Milan führte die Serie A in der vergangenen Saison längere Zeit an, musste dann aber das schlicht zu starke Inter passieren lassen - und verlor den Stadtrivalen schließlich aus den Augen. Platz 2 sprang dennoch heraus. Doch nun gab es bittere Abgänge. Die Rossoneri im Schnellcheck vor dem Start der neuen Serie-A-Saison 2021/22.

Wer und was ist neu?

So einiges im Kader von Milan präsentiert sich anders. Doch beginnen wir zunächst mit einem Spieler, der noch da ist: Die Rossoneri konnten Altmeister Zlatan Ibrahimovic für ein weiteres Jahr überzeugen. Allerdings fiel der Angreifer im Sommer wegen einer Knieverletzung aus und musste auch die EM mit Schweden absagen. Dass es der auch 2020/21 immer mal wieder angeschlagene Schwede noch draufhat, ist aber unumstritten, das haben seine 15 Tore in nur 19 Saisonspielen gezeigt. Vorlagen von Regisseur Hakan Calhanoglu wird "Ibra" allerdings keine mehr bekommen. Der Spielmacher wechselte - ausgerechnet - innerhalb der Stadt zu Erzrivale Inter. Ein schmerzhafter Abgang für den Vizemeister. Noch mehr weh tut nur der Weggang von Stammkeeper Gianluigi Donnarumma, der Europameister zog ablösefrei, genau wie Calhanoglu, nach Paris weiter. Als Ersatz wurde für das Tor Mike Maignan aus Lille losgeeist.



Die Lombarden haben es aber auch geschafft, den Kern der Mannschaft zu halten. So wurde zum Beispiel der Vertrag mit Rechtverteidiger Davide Calabria bis 2025 verlängert - und auch Franck Kessié, der als stabiler Anker eine wichtige Position im Mittelfeld innehat, soll langfristig bleiben. Die beiden Leihspieler Sandro Tonali (Brescia) und Fikayo Tomori von den Blues wurden wie vorher vereinbart fest verpflichtet, Letztgenannter kostete fast 30 Millionen Euro. Die Leihe von Reals Brahim Diaz wurde derweil um eine weitere Saison verlängert. Also trotz der bitteren Abgänge sind natürlich noch wichtige Spieler da bei der insgesamt jung aufgestellten AC.

Wie ist die Stimmung?

Natürlich tun die Abgänge von Eigengewächs Donnarumma und Calhanoglu extrem weh. Doch unter dem Strich ist die Stimmung bei Milan gut. Denn erstmals seit 2014, als es im Achtelfinale ein 0:1 und 1:4 gegen Atletico Madrid gab, konnte sich die Mannschaft von Stefano Pioli wieder für die Champions League qualifizieren. Nach Jahren der Tristesse ist dieser schillernde Verein wieder zurück auf Europas großer Fußballbühne. Dort, wo er bereits dreimal den Henkelpott in die Höhe stemmen durfte. Zuletzt 2007, als Liverpool dank eines Doppelpacks von Filippo Inzaghi besiegt wurde und Größen wie Alessandro Nesta, Gennaro Gattuso, Andrea Pirlo oder Kaka im Team waren.

Wie lautet das Ziel?

Natürlich hat Milan jetzt Blut geleckt und will die Champions League nicht nur als einjähriges Intermezzo sehen. In der italienischen Liga soll es deswegen wieder ein Platz unter den ersten Vier werden. Und sollten die Scudetto-Top-Favoriten Inter und Juventus patzen, wollen die Rossoneri diese Fehler ausnutzen und an diesem Duo vorbeiziehen. Der Verein gehört vom Selbstverständnis her in die Champions League - und das will er zeigen. In der Königsklasse sollte - je nach Gruppenauslosung - auf jeden Fall das Ziel sein, in die K.-o.-Phase einzuziehen. Die Mannschaft hat durch eine starke vergangenene Saison zusammengefunden und will diesen Schwung nun mitnehmen.



Was sagt der Trainer?

Stefano Pioli im Vorfeld des Auftaktspiels am Montag (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) bei Sampdoria Genua: "Wir wollen das Niveau der vergangenen Saison bestätigen. Dabei bleibt wenig Zeit zum Reden, wir müssen zügig auf dem Platz Taten für uns sprechen lassen. Und wir wollen uns verbessern, keine Frage. Und dabei hilft auch Ibrahimovic, der für die vielen jungen Spieler quasi eine Art Leitfigur darstellt. Wir brauchen Qualitätsspieler (dieses Kalibers; Anm. d. Red.), um weit zu kommen."