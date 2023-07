Leistungszentrum statt Kindergeburtstag: Megos baut eigene Trainingsstätte auf

Obwohl das Sportklettern seit 2021 olympische Disziplin ist, fehlt es den Spitzenathleten an professionellen Trainingsstätten. Der Erlanger Alex Megos will Abhilfe schaffen.

Egal, mit wem man redet - Athleten oder Trainern: Sie alle wünschen sich für die Spitzenkräfte des DAV bessere Trainingsmöglichkeiten. Auch wenn in vielen deutsche Städten Kletterhallen aus dem Boden sprießen, bedeutet das noch lange nicht, dass zum Beispiel der Wettkampf-Kader des DAV davon profitieren könnte.

Der Unterschied zwischen kommerziellen Hallen für die immer größer werdende Kletter-Communitiy und den Bedürfnissen der Spitzenkräfte ist viel zu krass. Zwischen Kindergeburtstagen in Kletterhallen und der breiten Masse an "Feierabend-Sportlern" lässt sich das Niveau nur schwerlich heben - der FC Bayern trainiert ja auch nicht im englischen Garten zwischen Grills und Partybiestern.

Was fehlt ist ein Ort exklusiv für die Spitzenkräfte

Was die DAV-Spitzenkräfte bräuchten, sind Trainingsstätten, in denen sie unter sich sind. Orte, an denen top-qualifizierte Routensetter Boulder oder Lead-Routen an die Wände schrauben, die die Athleten maximal fordern. Und ihnen damit regelmäßig das Gefühl geben, dass sie auf Wettkampf-Niveau trainieren können.

In Deutschland geht das aktuell nur im Rahmen von Lehrgängen an ein paar wenigen ausgewählten Orten (Augsburg, München) - und das auch noch zu eng begrenzten Zeiten außerhalb des Normalbetriebs. Das ist ein ganz klarer Wettbewerbsnachteil.

"In Deutschland besteht das grundsätzliche Problem, dass das Klettern immer noch den Status einer Randsportart hat. Deswegen müssen wir in kommerziellen Boulderhallen trainieren - zu normalen Öffnungszeiten. Und zwischen diesen Hallen-Bouldern und Weltcup-Bouldern liegen Welten", blickte Vize-Europameisterin Hannah Meul im Interview etwas neidvoll auf andere Nationen.

Und plötzlich taucht die Idee eines Leistunsgzentrums auf

Was fehlt, ist ein Leistungszentrum - so wie es zum Beispiel die Franzosen, US-Amerikaner oder Japaner haben. An dieser Stelle kommt Alex Megos ins Spiel. Der 29-jährige Erlanger hat sich mit DAV-Kollege und Fortbilder Christoph Hanke zusammengetan und "eine sich auftuende Möglichkeit genutzt", wie er selbst sagt. Denn ein langgehegter Plan steckt nicht hinter diesem Projekt. Konkret erwarb Megos mit einigen Partnern eine leerstehende Kletterhalle im oberfränkischen Forchheim und wird diese in den kommenden Monaten zu einem Trainingszentrum und Schulungsbereich um- sowie ausbauen.

"Fortbildungen, Workshops und Kurse des DAV sind geplant, aber natürlich wollen wir das ganz massiv auch für den Leistungsbereich nutzen", sagt Megos. Also mit Wettkampfwänden, Definierwänden oder Kilterboards (hydraulische Trainingswand mit bis zu 70 Prozent Neigung und tausenden von Boulder-Problemen, die in einer weltweiten Datenbank stecken).

Braucht beste Trainingsbedingungen - und will genau diese in Forchheim schaffen: Alex Megos. IMAGO/GEPA pictures

Weil Megos in der Kletterszene bestens vernetzt und selbst zum Trainieren regelmäßig nach Innsbruck, Koper oder Frankreich gereist ist, will er das entstehende Trainingszentrum nicht nur für den deutschen Nationalkader intensiv nutzbar machen, sondern auch andere internationale Teams nach Forchheim locken. Nicht mehr ins altehrwürdige "Magnesia", wie die Kletterhalle seit 2003 hieß, sondern in die "Frankenjura Academy", wie Megos verrät. Schon Mitte 2024 sollen sich die Pforten öffnen.

Trainingsstätte auch für die schwersten Projekte am Fels

Und natürlich ist diese neue Kletterhalle ein Schritt in Richtung Zukunft für den 29-Jährigen. In wirtschaftlicher, aber auch in sportlicher Hinsicht: Denn Megos legt neben den Wettkämpfen den Fokus weiter auf das "richtig schwere Klettern am Fels", noch immer gilt für ihn das Motto, dass "ich Routen klettern will, die vorher noch keiner geschafft hat". Zur Vorbereitung und Simulation neuer Projekte am Fels kann sich Megos in seiner neuen Halle die Schlüsselstellen reinschrauben.

Die Feuertaufe hat die derzeitige Baustelle schon bestanden: Das Training für die diesjährige Saison im Lead-Weltcup fand teilweise in der leerstehenden Halle statt - das Ergebnis: einmal Silber, einmal Bronze, einmal Platz vier. "Diese Ergebnisse haben mich völlig überrascht", blickt Megos zufrieden auf die erste Saisonhälfte zurück.

Ganz auf die Trainingseinheiten auf der Baustelle wollte er die starken Resultate nicht schieben, aber vor der Weltmeisterschaft in Bern (1. bis 12. August) kam er dennoch zur Vorbereitung noch einmal nach Forchheim zurück.

