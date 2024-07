"Leistungsträger" Brock bleibt in Düren

Dennis Brock geht in seine vierte Saison beim 1.FC Düren. Der 29-jährige Mittelfeld-Motor, der sich in den vergangenen Jahren zum absoluten Leistungsträger entwickelt hat, hat seinen Vertrag an der Westkampfbahn verlängert. Für den 1. FCD kommt Brock seit seinem Wechsel von Fortuna Köln im Jahr 2021 auf 90 Pflichtspiel-Einsätze. "Brocki ist als Typ und Leistungsträger einfach unfassbar wichtig für das Team. Ein tolles Zeichen, das wir hier setzen können und ein starkes Statement von Dennis. Ich freue mich, dass er den Weg über die Saison mit uns gehen möchte", freut sich Sportdirektor Adam Matuschyk.