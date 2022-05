"Leistungsträger" Bittroff verlängert beim 1. FC Magdeburg

Seinen Kapitän muss der 1. FC Magdeburg ziehen lassen, der Vize bleibt aber an Bord: Alexander Bittroff hat seinen Vertrag verlängert.

Während es den bisherigen Spielführer Tobias Müller wie Raphael Obermair zum SC Paderborn zieht, hat Vize-Kapitän Bittroff seinen Vertrag bei den Elbestädtern verlängert. Das gab der künftige Zweitligist am Montag bekannt.

"Alex hat sich bei uns zu einem Leistungsträger entwickelt. Als Vize-Kapitän hat er ein hohes Standing in der Mannschaft. Deshalb war es für uns folgerichtig, dass er auch in der 2. Bundesliga bei uns bleibt. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit", wird Sport-Geschäftsführer Otmar Schork in einer Mitteilung des FCM zitiert. Cheftrainer Christian Titz ergänzt: "Alex tut uns auf und neben dem Platz als Führungsspieler sehr gut."

Bittroff spielt seit Oktober 2020 für den 1. FC Magdeburg. Der flexible Verteidiger lief seitdem in 56 Pflichtspielen für den Traditionsklub auf. Zuvor spielte er beim KFC Uerdingen, Chemnitzer FC, FSV Frankfurt und bei seinem Ausbildungsklub Energie Cottbus. Der gebürtige Brandenburger blickt insgesamt auf 167 Zweitliga- und 137 Drittliga-Einsätze zurück.

Wie lange sein neuer Kontrakt läuft, teilt der Verein nicht mit.