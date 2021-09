Leistungen weniger wert? Götze: "PSV würde im oberen Drittel der Bundesliga spielen"

Trotz der verpassten Champions-League-Qualifikation hat Mario Götze seinen Vertrag in Eindhoven verlängert. Im Interview mit dem kicker sprach der 29-Jährige über die Gründe, den Vergleich mit der Bundesliga - und den Kontakt mit Hansi Flick.

Für eine Nationalmannschafts-Berufung hat es nicht gereicht. Noch nicht. Dass er trotzdem mit Mario Götze telefoniert habe, hatte Hansi Flick aber nach der Nominierung bereits erklärt. Im Gespräch mit dem kicker verriet der WM-Siegtorschütze von 2014 nun auch den Inhalt des Gesprächs. "Er hat mir erklärt, warum ich nicht dabei bin", so Götze am Dienstag. "Es geht darum, dass ich über einen längeren Zeitraum Leistung bringen muss."

Der Draht zu Flick, der während Götzes Zeit in der Nationalmannschaft zunächst Co-Trainer von Joachim Löw und später DFB-Sportdirektor war, sei aber zu keinem Zeitpunkt abgerissen. "Wir hatten in all den Jahren immer Kontakt", erklärt Götze, "auch, als er in Hoffenheim und bei Bayern war".

Ich war immer froh über die Entscheidungen. Mario Götze über seine Wechsel nach München und Dortmund

Ob sich dieser Kontakt bald wieder in Götzes erster Nationalmannschaftsberufung seit 2017 manifestiert? "Momentan ist mein Fokus völlig auf PSV gerichtet", betont der Offensivspieler. Am Montag hatte er seinen Vertrag bis 2024 verlängert - obwohl er mit der PSV zuvor den angepeilten Einzug in die Champions League in den Play-offs gegen Benfica Lissabon verpasst hatte. "Das war sehr enttäuschend, weil wir in allen Qualifikations-Spielen die bessere Mannschaft waren und es für mich und den ganzen Verein wichtig war, Champions League zu spielen", erklärt Götze, "aber es geht um viel mehr, um die Entwicklung des Vereins. Ich fühle mich hier sehr wohl."

Wohl auch durch diesen Wohlfühl-Faktor hat Götze in Eindhoven zuletzt wieder zu alter Stärke zurückgefunden - was die Frage aufwirft, ob er seine vorausgegangenen Wechsel zum FC Bayern 2013 und zurück zu Borussia Dortmund 2016 im Nachhinein noch einmal tätigen würde. "Wenn man zurückschaut, ist man immer klüger", sagt Götze. "Ich war immer froh über die Entscheidungen, weil ich viel daraus gelernt habe."

Götze traut PSV "oberes Drittel der Bundesliga" zu

In Eindhoven steht Götze nun nicht mehr derart unter dem Brennglas der deutschen Öffentlichkeit wie in Dortmund oder München, muss sich dafür aber auch mit Kritik auseinandersetzen, die die sportliche Diskrepanz zwischen Bundesliga und Eredivisie herausstellt. Kritik, die Götze jedoch zurückweist. "Gemessen an den Champions-League-Qualifikationsspielen, die wir gemacht haben, würde PSV im oberen Drittel der Bundesliga spielen", sagt Götze selbstbewusst. "Das wäre definitiv möglich. Wenn man beispielsweise sieht, wie weit es Ajax in der Champions League geschafft hat (Halbfinale 2019, Anm. d. Red.), dann merkt man, dass die niederländischen Top-Vereine sich auch in der Bundesliga gut schlagen würden."