Leistner-Verletzung: Klarheit am Montag

Hertha BSC droht im Heimspiel gegen die SV Elversberg am kommenden Sonntag der Ausfall von Kapitän Toni Leistner (33). Erster Nachrücker im Abwehrzentrum ist Youngster Linus Gechter (19).

Sonderlich zuversichtlich klang Pal Dardai nicht. "Toni hat eine Muskelverletzung", sagte Herthas Coach und meinte Abwehrchef Toni Leistner. "Es sieht nicht so gut aus. Wahrscheinlich muss ich einiges ändern" - in der Aufstellung am nächsten Spieltag. Nach kicker-Informationen soll eine Untersuchung bei einem Spezialisten am Montag Klarheit über die Schwere der Oberschenkel-Blessur und die mögliche Ausfalldauer liefern.

Gechter wäre der Ersatz

Leistner war am Freitagabend in Hannover noch die kompletten 90 Minuten dabei, sein Mitwirken in sieben Tagen gegen Aufsteiger Elversberg gilt aktuell als sehr fraglich. Bislang fehlte der Kapitän in dieser Saison nur einmal: am 12. Spieltag beim 0:0 in Rostock, als er eine Gelb-Rot-Sperre absaß. Im Auswärtsspiel an der Ostsee vertrat Linus Gechter den Routinier - und würde das im Fall von Leistners Fehlen gegen Elversberg erneut tun.

In Hannover wurde Gechter nach 79 Minuten eingewechselt, am Samstag holte er sich in der Regionalliga Nordost in den Reihen der U 23 beim 2:0-Sieg in Erfurt weitere 83 Minuten Spielpraxis. In dieser Saison sind für ihn bislang fünf Zweit- und vier Viertligaeinsätze notiert, dazu kommen zwei DFB-Pokal-Auftritte. Ohne eine im Übereifer erlittene Verletzung wäre Gechter vermutlich noch häufiger zum Zug gekommen. Vor Wochen trainierte der Youngster, der im November-Länderspielfenster für die deutsche U 20 aktiv war und im September für die U 21, ohne Absprache mit einem Personal-Coach und zog sich einen Muskelfaserriss zu - zum Ärger Dardais.

Hertha-Kader gespickt mit jungen Talenten

Jetzt ist Gechter wieder eine vollwertige Option und könnte gegen Elversberg den Altersschnitt der Berliner Startelf weiter senken. Ohnehin gesetzt sind beim Bundesliga-Absteiger derzeit die Eigengewächse Pascal Klemens (18), der in Hannover sein erstes Profi-Tor erzielte, Marton Dardai (21, beide defensives Mittelfeld) und Marten Winkler (21, Rechtsaußen). Der im Sommer 2022 vom VfL Bochum gekommene Tjark Ernst (20) hat sich als verlässliche Stammkraft im Tor etabliert, Angreifer Derry Scherhant (21) kommt regelmäßig als Joker zum Zug.

Mit Blick auf die vielen Youngster sagte Coach Dardai nach dem 2:2 in Hannover, wo Hertha eine 2:0-Halbzeitführung aus der Hand gegeben hatte: "Das ist ein Lerneffekt. In der Endphase waren so viele junge Spieler auf dem Platz. Wunder gibt es nicht. Das sind keine Wunderspieler, das sind große Talente. Wir bauen sie auf." Sie bekommen Spielzeit und Vertrauen - und wachsen mit ihren Aufgaben. Vor allem Klemens und Ernst haben zuletzt eine beeindruckend steile Lernkurve hingelegt.

Lob für die Talente gab es auch vom Cheftrainer - und einen Auftrag an die Etablierten: "Was schön ist: Die jungen Spieler sind Leistungsträger bei uns. Aber die älteren Spieler, die Führungsspieler müssen sich steigern."