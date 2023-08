Leistner nach Nasenbeinbruch erfolgreich operiert

Im Spiel gegen den Hamburger SV zog sich Berlins Toni Leistner einen Nasenbeinbruch zu. Schon am kommenden Wochenende möchte der Verteidiger mit frisch operierter Nase wieder auf dem Platz stehen.

Hertha-Verteidiger Toni Leistner ist nach seinem im Spiel gegen den Hamburger SV erlittenen Nasenbeinbruch erfolgreich operiert worden. Hertha veröffentlichte am Montag auf der Plattform X (ehemals Twitter) ein Foto des schwer bandagierten Innenverteidigers, auf dem dieser beide Daumen nach oben zeigt. Dazu schrieb der Klub: "Sieht übel aus, aber es geht ihm gut."

"Zum Glück bin ich schon verheiratet"

Der 33-Jährige war beim 0:3 in Hamburg am Samstagabend kurz nach der Pause von Gegenspieler Laszlo Benes in einem Kopfballduell mit dem Ellbogen getroffen worden. Nach einer längeren Behandlungspause setzte er die Partie mit Blutspuren im Gesicht und krummer Nase trotz Schmerzen fort. Schon nach Abpfiff war er schon wieder zu Scherzen aufgelegt: "Zum Glück bin ich schon verheiratet und nicht auf der Suche. Ich war vorher schon nicht der Hübscheste, jetzt ist die Nase noch ein bisschen krummer."

Ob und wie lange Leistner ausfallen wird, dazu machte der Hauptstadtklub keine Angaben. Wenn es nach dem Verteidiger selbst geht, wohl nicht allzu lange. "Die (Nase, Anm. d. Red.) wird wieder gerichtet und dann geht es nächste Woche weiter", hatte er unmittelbar nach dem Spiel gesagt. Im Heimspiel am Samstag gegen die SpVgg Greuther Fürth (13 Uhr, LIVE! bei kicker) will er mit Schutzmaske schon wieder auf dem Rasen stehen.