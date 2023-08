Leistner: "Jetzt heißt es ranklotzen"

Auf dem Platz war Toni Leistner zuletzt einer der wenigen Lichtblicke der Hertha. Nun will er dem strauchelnden Absteiger zum Umschwung verhelfen - mit Maske.

Für Toni Leistner war das vergangene Wochenende doppelt schmerzhaft. Der routinierte Innenverteidiger von Bundesliga-Absteiger Hertha musste mit seinen Teamkollegen nicht nur eine deutliche 0:3-Niederlage beim Hamburger SV hinnehmen, sondern brach sich auch noch die Nase.

Mit einer Maske will der vor der Saison vom belgischen Erstligisten VV St. Truidense zu Hertha gekommene Abwehrspieler am Samstag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Fürth auflaufen und mithelfen, dass die Alte Dame nach dem Fehlstart in der 2. Liga die Kurve kriegt.

Leistner bezeichnet Auftakt als "katastrophal"

"Jetzt heißt es ranklotzen und es gegen Fürth besser machen. Damit schnell vergessen wird, was in Hamburg passiert ist. Wir können nur das beeinflussen, was vor uns liegt", sagt Leistner im großen kicker-Interview (Donnerstagausgabe).

Den Auftakt des Hauptstadtklubs nennt der 33-Jährige "katastrophal. Wir wussten, dass der Start schwierig wird, weil nicht klar ist, mit welcher Mannschaft wir am 1. September dastehen werden. Es gibt aktuell sehr viel Bewegung im Kader - Abgänge, Zugänge. Nichtsdestotrotz müssen wir den Fokus finden. Es bringt nichts, zu heulen."

Kein einfacher Start wegen Vergangenheit bei Union

Leistners eigener Start bei Hertha war auch nicht störungsfrei. Zum Trainingsstart wurde er als ehemaliger Spieler von Union Berlin von Hertha-Fans auf einem Transparent am Trainingsgelände verunglimpft. Mittlerweile hat der 1,90 Meter lange Abwehrrecke die Anhänger mit seinen Leistungen und seinem Kampfgeist auf seine Seite gezogen.

In den Dialog getreten ist er auch. "Wir hatten ein, zwei Gespräche im Trainingslager im Juli, und es wird sicher das eine oder andere folgen. Einfach, um noch ein paar Dinge aus der Welt zu schaffen. Irgendwann wird das Thema dann aber auch Geschichte sein."

Hertha hat einen Neuanfang gestartet, und darauf habe ich absoluten Bock. Toni Leistner

Zwei Gründe waren es derweil, weshalb Leistner als ehemaliger Unioner zum Berliner Rivalen gewechselt ist. Zum einen wollte Leistner wieder zurück nach Deutschland und in die Nähe seiner Heimatstadt Dresden. "Hinzu kam das Sportliche. Hertha hat einen Neuanfang gestartet, und darauf habe ich absoluten Bock", sagt er, "sich in ein gemachtes Nest zu setzen, ist immer einfach. Irgendetwas mitaufzubauen ist schwieriger, aber ich wollte diese Herausforderung annehmen."

Im kicker-Interview spricht Leistner außerdem darüber, wie er die Entwicklung von Union wahrnimmt, warum in seiner Vita nicht mehr als 13 Bundesliga-Spiele stehen, was ihn als Routinier im Umgang mit jungen Spielern von der Zeit unterscheidet, als er selbst Youngster war, über seine Ziele mit Hertha BSC und warum er seinen neuen Arbeitgeber gegen Fürth noch nicht unter extremem Druck sieht.

Das komplette Interview lesen Sie im aktuellen kicker vom Donnerstag - oder schon ab Mittwochabend hier im eMagazine.