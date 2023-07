Leistner: "Ich hätte nie gedacht, dass sich Hertha mit mir befasst"

Hertha-Neuzugang Toni Leistner (32) bekam von einigen Ultras des Klubs vor acht Tagen in Berlin einen unschönen Empfang. Davon beeindrucken lassen will er sich nicht.

Aus Herthas Trainingslager in Zell am See berichtet Steffen Rohr

Pal Dardai hat klare Erwartungen an den Neuen. "Für mich", sagt Herthas Coach über Toni Leistner, "ist es wichtig, dass er dirigiert. Das hat in der Mannschaft gefehlt. Wenn du als Trainer im Olympiastadion mit 60 000 Zuschauern stehst, kannst du nicht coachen. Da brauchst du auf dem Platz einen, der das übernehmen kann. Meine Hoffnung ist, dass Toni das mit seiner Erfahrung durchzieht."

Das ist die Erwartung an Leistner: dass er die Nebenleute coacht, selbst kormpromisslos abräumt - und mit seinen Qualitäten in der Luft hilft, Herthas chronische Standardschwäche zu beheben. Der gebürtige Dresdner, dessen Vertrag beim belgischen Erstligisten VV St. Truiden zum 30. Juni ausgelaufen war, bringt ein Paket an Erfahrung mit: 154 Spiele in der 2. Bundesliga (für Dynamo Dresden, Union Berlin und den Hamburger SV), 13 Bundesligaspiele (für den 1. FC Köln), 65 Einsätze in der englischen Championship (für Queens Park Rangers) und 49 in der belgischen Jupiler Pro League, wo er bei St. Truiden Stammkraft und zuletzt Kapitän war.

Dass der Neu-Herthaner zwischen 2014 und 2018 für den Stadtrivalen Union spielte, verübeln ihm einige Anhänger seines neuen Klubs. Vor acht Tagen hängten einige Hertha-Ultras ein Schmäh-Banner („Leistner, verpiss dich!“) auf der Zufahrtsstraße zum Trainingsgelände auf. In einer Medienrunde sprach der Innenverteidiger am Dienstag in Zell am See über…

…das Banner: "Das habe ich am Anfang gar nicht wahrgenommen, weil ich relativ früh auf dem Trainingsgelände war. Ich hab‘ erst gedacht, die Jungs verarschen mich. Wir wussten im Vorfeld, dass irgendwas kommen wird. Wir haben uns drauf eingestellt. Aber ich kann euch sagen: Ich habe ein dickes Fell. So lange es nicht gegen meine Familie geht, ist alles gut."

…die Kontroverse unter den Fans wegen ihm: "Ich kann das nachvollziehen. Jeder Spieler hat so seine Vergangenheit. Vielleicht hat mancher eine Dosen-Vergangenheit (bei RB Leipzig, d. Red.), der wurde dann auch nicht so rosig aufgenommen. Es ist Fußball, jeder darf sich frei äußern. Das gehört einfach dazu. Beim Fanabend (am Sonntag im Traininglager, d. Red.) hatten wir einen kleinen Austausch. Da wurde ich von den Fans, die da waren, positiv empfangen. Es kommt mit der Zeit. Bei Manuel Neuer hat es auch eine Zeit gedauert. Man kann die Fans nur mit Leistung überzeugen."

…den Kontakt zu Hertha: "Ich wollte auf jeden Fall zurück nach Deutschland. Ich hätte nie gedacht, dass sich Hertha mit mir befasst - auch wegen meiner Vergangenheit. Aber dann waren die Gespräche mit Zecke und Benni (Andreas Neuendorf, Direktor Akademie und Lizenzspielerbereich, und Sportdirektor Benjamin Weber, d. Red.) extrem positiv. Sie haben mich von dem Projekt überzeugt. Dann war es keine lange Überlegung mehr."

…über seinen Ex-Union-Mitspieler und Trauzeugen Sebastian Polter, der bei Schalke spielt: "Polti hat sich gefreut über meinen Wechsel. Wir pushen uns seitdem extrem, weil wir uns sehr auf das Duell gegeneinander freuen."

…das Zusammenspiel mit Marc Kempf: "Auf und neben dem Platz verstehen wir uns extrem gut. Jeder, der Kempfi kennt, weiß, dass er eine sehr hohe Qualität mit sich bringt. Es macht viel Spaß, mit ihm zu spielen. Es hat mir Spaß gemacht, wieder zu spielen und sich wieder reinzuknallen in die Zweikämpfe. So kann es weitergehen."

…seine Spielweise: "Es kommt meistens darauf an, wie man steht. Oft weggerannt ist mir in den letzten Jahren keiner, auch wenn ich vielleicht nie der Schnellste war. Das geht viel mit Auge und guter Positionierung. Und in der Luft - das ist meine Spitzendisziplin. Ich verliere selten Kopfballduelle."

…seine Rolle als Abwehr-Organisator: "Dass ich gegen Molenbeek (2:1 im Testspiel, d. Red.) vielleicht noch nicht der Lauteste war, hatte auch mit der Puste zu tun. Das war mein erstes Spiel seit dem 22. April. Trotzdem versuch‘ ich, immer Kommandos zu geben. Ich glaube, im zweiten Spiel (0:1 gegen Royal Antwerpen, d. Red.) war es schon viel besser. Das wird von Spiel zu Spiel mehr. Wenn’s dann um Punkte geht, wird’s richtig."

…seinen Fitnesszustand: "Es ist immer ein Unterschied, ob du allein deine Läufe absolvierst oder komplett mittrainierst. Die kleinen Bewegungen waren schon noch anstrengend. Aber man merkt im Training, dass es von Tag zu Tag besser wird."

…Trainer Pal Dardai: "Er sagt genau, was er will. Im Moment ist er sehr zufrieden mit dem Engagement, das wir hier an den Tag legen. Das ist auch mir aufgefallen, dass das Team sehr gut mitzieht. Von den Gesprächen, die man geführt hat - das war hier vielleicht die letzten ein, zwei, drei, vier Jahre nicht so. Deshalb macht es Spaß. Und harte Arbeit wird am Ende belohnt."

…die zwei Jahre in Belgien: "Menschlich ist es für jeden ein kleines Abenteuer, mal das Ausland kennenzulernen. Ich hatte das mit England, dann mit Belgien. Man kriegt eine andere Kultur mit, auch wenn die Kultur Bier heißt (lacht). Sportlich war es sehr robust in Belgien. Das ist das, was auch in der 2. Liga auf uns zukommt. Ich habe gegen jedes Team in Belgien mindestens einmal gewonnen, auch gegen die großen Teams. Das war eine Genugtuung."

…die 2. Liga: "Es ist eine extrem geile 2. Liga, mit viel Tradition und vielen geilen Spielen, auch vielen Spielen, die ausverkauft sein werden."

…seine Ziele und Erwartungen mit Hertha: "Das muss man sehen, wenn der Kader fertig ist. Er ist noch nicht komplett. Aber man kommt nicht hierher, um gegen den Abstieg zu spielen, und im Mittelfeld spielt man mit so einer Mannschaft auch nicht. Alles andere wird man dann sehen. Es gibt aus meiner Sicht keinen absoluten Topfavoriten. Ich sehe niemand, der vorne wegrennen wird. Es wird viele Überraschungs-Mannschaften geben. Gefühlt wollen sechs, sieben Teams hoch - das wird lustig."

…Herthas Neuzugang Smail Prevljak, der zuletzt ebenfalls in Belgien gespielt hat: "Ich glaube, von den vier Duellen gegen ihn und Eupen haben wir mit St. Truiden drei gewonnen. Ihr einziger Sieg war natürlich glücklich (lacht)… Smail ist ein sehr spielstarker Stürmer, der sich immer wieder von der Abwehrkette löst und viel mitspielen will. Er ist auf jeden Fall eine Option, die uns gut tun kann."