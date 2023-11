Leistner: "Es ist zum Kotzen"

Hertha BSC und verlorene Punkte nach eigener Führung: Nach dem 2:2 (2:0) bei Hannover 96 am Freitagabend wird das Muster für den Bundesliga-Absteiger zum Dauerthema. Der Wiederaufstieg bleibt so ein Wunschtraum.

Alles schien unter Kontrolle, bei eigener 2:0-Führung. "Wir kamen aus der Halbzeitpause gut raus, die Mannschaft hat gemeinsam verteidigt, der Gegner war unsicher, das Stadion war unsicher", sagte Hertha-Coach Pal Dardai, "und aus dem Nichts schenken wir ein Tor." Von der Mittellinie an durfte sich 96-Verteidiger Phil Neumann mit Ball am Fuß immer näher Richtung Gefahrenzone begeben, kein Berliner trat ihm mit Konsequenz entgegen. Stattdessen händigten binnen weniger Sekunden Fabian Reese, Haris Tabakovic, Marton Dardai, Marc Oliver Kempf und Deyovaisio Zeefuik Neumann Passierscheine aus, der Abwehrspieler bediente erstaunlich unbehelligt den im Rückraum lauernden Havard Nielsen, 1:2 (67.).

Hertha lädt Neumann zum Assist ein

Nach 80 Minuten band Herthas eine Stunde lang vortrefflich funktionierende Defensive auch noch ein Bändchen um Geschenk Nummer zwei. Von einem langen Ball Marcel Halstenbergs ließen sich die miserabel - ergo: gar nicht - gestaffelten Gäste düpieren, Zeefuik und Kempf konnten Torschütze Andreas Voglsammer nicht mehr entscheidend am Abschluss hindern, 2:2. "Es ist zum Kotzen, dass wir schon wieder eine 2:0-Führung hergeben", sagte Hertha-Kapitän Toni Leistner nach dem Abpfiff. "Gerade das Anschlusstor darf so nicht fallen. Der Hannoveraner läuft hinter der Mittellinie los, und wir haben es nicht geschafft, ihn zu stoppen. Das müssen wir besser lösen." Viel besser.

Erneut verspielte Hertha eine Halbzeit-Führung - wie schon gegen den Karlsruher SC (2:2), in Nürnberg (1:3) und in Magdeburg (4:6 nach viermaliger Führung). "Die erste Hälfte ging ganz klar an uns, die zweite dann an Hannover", konstatierte Florian Niederlechner, der nicht nur wegen seines Treffers zur 1:0-Führung seinen Aufwärtstrend bestätigte. "Wir haben sie leider zum Anschlusstreffer eingeladen. Anschließend lief es wie so oft: Volles Haus, und der Gegner drückt und drückt. Vielleicht ist es ein Entwicklungsschritt, den wir mit unserer jungen Mannschaft gehen müssen, um zwei Super-Halbzeiten zu spielen und es bis zum Schluss zu verteidigen." Den Punkt bei den Niedersachsen, die vor dem Spieltag auf Platz vier standen, empfand Hertha-Coach Dardai angesichts der Dramaturgie des Spiels als "gefühlte Niederlage", der Ungar war ebenso bedient wie seine Profis: "Zum Schluss ist das 2:2 gerecht. Aber wir haben es selber verbockt."

Dardai: "Ein Riesenfehler, dilettantisch"

Das Abwehrverhalten vorm 2:2 nannte er "einen Riesenfehler, dilettantisch - es wird immer erzählt vom Absetzen". Das unterließen die Berliner in jener Szene - und wurden bestraft. "Wir müssen mit dem Platz, der sich uns bietet, cleverer umgehen", befand der abermals starke Reese, der mit den beiden Assists seine Scorerpunkte zehn und elf verbuchte. "Stattdessen haben wir uns einschnüren lassen und den Gegner wiederbelebt."

Vom Ziel, bis Weihnachten in Sichtweite von Relegations-Platz drei zu gelangen, entfernt sich Hertha immer weiter. Zwar ist der Bundesliga-Absteiger jetzt inklusive DFB-Pokal (3:0 gegen Mainz) seit fünf Pflichtspielen in Folge ungeschlagen, aber kommt partout nicht von der Stelle. Reeses ebenso simple wie stimmige Formel: "Um nach oben zu kommen, braucht es Siege." Die fehlen.