Leistenverletzung: Haaland reist von der norwegischen Nationalmannschaft ab

Die norwegische Nationalmannschaft muss in ihren ersten Länderspielen des Jahres auf ihren Topspieler verzichten. Erling Haaland ist verletzungsbedingt wieder abgereist.

Wie der norwegische Verband am Dienstag mitteilte, hat Haaland nach dem FA-Cup-Spiel mit Manchester City gegen Burnley am Samstag (6:0), bei dem er dreifach getroffen hatte, Schmerzen in der Leiste verspürt. Dennoch war er zur Nationalmannschaft gereist und hatte dort auch am Training teilgenommen. Nach Untersuchungen bei der Nationalmannschaft stellten sich die Probleme aber als hartnäckiger heraus.

"Wir hatten gehofft, dass es sich bis Samstag legen würde, aber nach den gestrigen Tests und Untersuchungen wurde klar, dass er die Spiele gegen Spanien und Georgien nicht bestreiten kann", wird Norwegens Mannschaftsarzt Ola Sand in der Mitteilung zitiert. Haaland soll daher bei seinem Verein Manchester City medizinisch betreut werden.

"Erling hat es schwer getroffen, als er erfuhr, dass er nicht für die Nationalmannschaft spielen kann", sagt Coach Stale Solbakken. Auch ohne den Mittelstürmer gebe es "noch genug Selbstvertrauen, Talent und Geschlossenheit, um Punkte zu holen". Zum Auftakt in die EM-Qualifikation steht den Norwegern mit dem Auswärtsspiel in Spanien (Samstag, 20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) eine schwierige Aufgabe ins Haus. Am kommenden Dienstag (18.30 Uhr) folgt das nächste Auswärtsspiel in Georgien. Darüber hinaus trifft Norwegen in der Qualifikationsgruppe A noch auf Schottland und Zypern.

"Wir lassen den Kopf keinen Millimeter hängen, sondern arbeiten weiter daran, für Samstag und Dienstag optimal vorbereitet zu sein", so Solbakken.