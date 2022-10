Leisten-OP: Walker droht das WM-Aus

Nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung im Stadtderby von Manchester musste sich Kyle Walker nun einer Leisten-Operation unterziehen. Damit droht dem Verteidiger sogar das WM-Aus.

In der 41. Minute des Derbys zwischen Manchester City und Manchester United (6:3) war für Kyle Walker bereits Schluss gewesen: Verletzungsbedingt musste der 32-jährige Verteidiger noch vor der Pause ausgewechselt werden.

Wie sein Verein am Donnerstag bekanntgab, unterzog sich der 70-malige englische Nationalspieler in der Folge einer Leisten-Operation, die laut einer Pressemitteilung "erfolgreich" verlaufen sei. Dennoch wird Walker den Skyblues auf unbestimmte Zeit fehlen.

Damit gerät auch die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2022 für Walker in Gefahr, die für die Engländer am 21. November mit dem Duell mit dem Iran beginnt. In den Plänen von Englands Nationaltrainer Gareth Southgate spielt der Verteidiger, der sowohl in der Zentrale als auch auf den Außen eingesetzt werden kann, gerade aufgrund seiner Vielseitigkeit eine wichtige Rolle.