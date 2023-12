Leise Hoffnung für Traoré

Vor dem nächsten Abstiegs-Knaller in Mainz muss FCH-Coach Frank Schmidt gleich um beide Rechtsverteidiger bangen.

In der vergangenen Woche sorgten sie sich in Heidenheim vor dem Duell gegen Darmstadt (3:2) lange um den Einsatz von Lennard Maloney nach dessen Außenbandanriss im Sprunggelenk. Erst zwei Tage vor dem Spiel hatte der US-Nationalspieler erste Gehversuche unternommen, "aber beim Abschlusstraining hat er so durchgezogen, dass ich sogar vergessen hatte ihn zu fragen", schildert Trainer Frank Schmidt im Rückblick den Hergang, "erst beim Schuheputzen habe ich ihn gefragt: Geht es zu hundert Prozent? Und wenn dann das ja kommt, kannst du dich auf ihn verlassen. Auch wenn er beim Gegentor unglücklich agiert hat."

In der aktuellen Woche steht mit dem Auswärtspartie in Mainz gleich das nächste Abstiegs-Duell auf dem Programm und nun muss sich der 49-Jährige nun gleich um beide Rechtsverteidiger sorgen. Eigentlich hätte Schmidt Omar Traoré gegen Darmstadt schon zur Pause auswechseln wollen, doch Stellvertreter Marnon Busch hatte sich schon tags zuvor erkrankt abgemeldet. Also biss Traoré zunächst auf die Zähne, doch spätestens nach dem Darmstädter Ausgleich durch seinen Gegenspieler Tim Skarke war klar: Es geht nicht mehr.

"Er hat Probleme mit dem Hüftbeuger, kann alles bedeuten, ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist und er unter Umständen zur Verfügung steht", hatte Schmidt nach der Partie erklärt, "kann aber auch sein, er fällt aus. Ich hoffe, dass Marnon Busch zurückkommt. Dann hätte ich auch gewechselt zur Halbzeit."

Eingehende Untersuchungen zu Wochenbeginn haben nun ergeben, dass Traorés Blessur zumindest nicht so schwerwiegend ist, um einen Einsatz am Samstag bereits komplett auszuschließen. Es besteht noch die leise Hoffnung auf eine ähnlich zügige Verbesserung und Heilung wie bei Maloney. Doch sicher ist das keinesfalls.

Derzeit wahrscheinlicher ist da die Genesung und Rückkehr von Busch. Der konnte am Dienstag immerhin schon wieder ein individuelles Programm mit Athletikcoach Said Lakhal absolvieren. Allerdings hat sich für Schmidt durch den Engpass am Samstag auch eine weitere Option eröffnet: "Riesenkompliment an Jonas Föhrenbach, der auf die rechte Außenverteidigerposition wechseln musste und das da sehr gut gemacht hat", lobte Schmidt seinen Linksverteidiger, der kurzerhand die Seite wechselte, "das ist wieder eine Alternative, gut, wenn Dinge auch aus der Not geboren werden."