Leipzigs Witzke fällt verletzt aus und verpasst Länderspiele

Luca Witzke verhalf dem SC DHfK Leipzig mit 14 Toren zu einem erfolgreichen Februar. Mit einer Schulterverletzung muss er nun allerdings aussetzen und verpasst auch die anstehenden Länderspiele.

Handball-Bundesligist SC DHfK Leipzig und die deutsche Nationalmannschaft müssen in den nächsten Spielen auf Luca Witzke verzichten. Wie der Klub am Mittwoch bekannt gab, zog sich der Nationalspieler beim 33:32-Heimsieg gegen den SC Magdeburg eine Schulterverletzung zu. "Bei der Diagnostik hat sich eine Kapselverletzung in seiner linken Schulter herausgestellt", sagte Mannschaftsarzt Pierre Hepp.

Durch seine Leistungen im Februar wurde Witzke als erster Leipziger in der laufenden Saison für die Auszeichnung des "DKB Spieler des Monats" nominiert. In zwei Partien erzielte er 14 Tore selbst und steuerte sieben Assists bei. Damit verhalf er seinem Team zu knappen Siegen über die MT Melsungen (29:28) und den SC Magdeburg (33:32). Die Leipziger schoben sich dadurch auf den neunten Platz.

Witzke verpasst Duelle mit Weltmeister Dänemark

Aufgrund der Verletzung wird Witzke dem SC DHfK Leipzig mindestens beim kommenden Auswärtsspiel gegen den THW Kiel am Sonntag (16.05 Uhr) fehlen. Zudem verpasst der Spielmacher die beiden Länderspiele des EURO Cups am 9. und 12. März gegen Weltmeister Dänemark. Dort belegt Deutschland nach Niederlagen gegen Spanien (31:32) und Schweden (33:37) den letzten Platz in der Vierergruppe. Die Rückspiele in Schweden und gegen Spanien finden am 26. April und 29. April statt (18 Uhr).