Leipzigs Trugschluss bei Halstenberg

Im Sommer hieß es noch von RB-Trainer Jesse Marsch, dass Marcel Halstenberg ein unbedeutende Kapselreizung im Knöchel hätte und der Nationalverteidiger schon bald wieder fit sein würde. Das hat sich als Trugschluss herausgestellt.

Zwei Monate sind mittlerweile seit der Saisonvorbereitung im österreichischen Saalfelden ins Land gegangen - und Halstenberg stand noch immer keine Minute auf dem Platz. Nicht mal eine Trainingseinheit hat der 29-Jährige bei RB Leipzig in dieser Saison absolviert.

Die vermeintlich kleine Knöchelblessur hat sich nach kicker-Informationen zu einer komplizierten Sprunggelenkproblematik ausgedehnt, die ihn nach wie vor in der Bewegungsfreiheit stark einschränkt. Lediglich Reha-Übungen sind drin.

Auf Halstenbergs Rückkehr wird man in Leipzig also noch wochenlang warten müssen, weil selbst bei einem positiven Heilungsverlauf ein behutsamer Aufbau folgen müsste. Schließlich liegt sein letzter Einsatz über drei Monate zurück: Am 19. Juni kam er bei der EM gegen Portugal (4:2) zu seinem neunten Länderspiel.

