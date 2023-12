Leipzigs Sieg "für die Jungs, die wenig gespielt haben"

Zum Abschluss der Gruppenphase mühte sich RB Leipzig zum Sieg gegen die Young Boys Bern. Kevin Kampl hatte ein schweres Spiel erwartet und freute sich, dass man mit einer B-Elf trotzdem gewann.

Im Grunde ging es für RB Leipzig am Mittwochabend nur noch um die berühmte "Goldene Ananas", wenn man von möglichen Prämien im niedrigen einstelligen Millionenbereich im Falle eines Sieges einmal absieht. Dennoch erklärte Kevin Kampl im Anschluss an das Heimspiel gegen die Young Boys Bern, dass die Leipziger "dieses Spiel unbedingt gewinnen" wollten, um trotz der bereits feststehenden Achtelfinal-Qualifikation die Champions-League-Gruppenphase positiv abzuschließen.

Das gelang den Sachsen, wenngleich der 2:1-Sieg mit einigen Schwierigkeiten verbunden war. "Wir wussten, dass heute nicht alles zu 100 Prozent funktionieren wird", erklärte Kampl. "Wir haben eine neuformierte Truppe auf dem Platz gehabt mit Spielern, die in letzter Zeit nicht so viel gespielt haben. Deshalb wussten wir vorher - und haben uns das auch gesagt -, dass wir uns die Fehler auf dem Platz verzeihen und trotzdem füreinander arbeiten müssen."

"Da war teilweise zu viel Hektik"

RB-Coach Marco Rose hatte seine Elf im Vergleich zum 3:2 gegen Borussia Dortmund auf acht Positionen verändert und beispielsweise Peter Gulacsi, Fabio Carvalho oder auch Nicolas Seiwald in seine Anfangself geworfen, die im bisherigen Saisonverlauf noch keine tragenden Rollen spielen. Im ersten Durchgang war deshalb merklich Sand im Getriebe, Spielfluss kam auf Leipziger Seite kaum auf. "Wir haben uns in der Halbzeit noch einmal gesagt, dass wir nach vorne die Dinger besser ausspielen und ruhiger am Ball sein können, weil da war teilweise zu viel Hektik", gab Kampl Einblick in die Pausenbesprechung, die die Leipziger in die Tat umsetzten.

"Wir haben es dann besser gemacht in der zweiten Halbzeit. Wir machen das Tor, kriegen zwar direkt das Gegentor, aber lassen uns nicht hängen und schießen das 2:1", erinnerte sich Kampl an die wilde Phase nach der Pause mit drei Toren binnen fünf Minuten. "Deswegen freut es mich am meisten für die Jungs, die jetzt wenig gespielt haben, dass sie eine Chance bekommen haben."

Teamplayer Lenz - Kampls unerfüllbarer Achtelfinal-Wunsch

Unter jenen angesprochenen Profis befindet sich auch Christopher Lenz, der nach seinem Wechsel im Sommer erst zum zweiten Mal in der Leipziger Startelf stand - und seine eigene Leistung als "ganz gut" betitelte. Größere Chancen auf Einsätze wollte er sich deshalb nicht ausmalen: "Ich weiß, warum ich hier bin. David Raum spielt eine super Saison. Wenn er eine Pause braucht oder wir etwas anderes sehen wollen, möchte ich dem Team helfen und dem Trainer zeigen, dass ich da bin."

Im weiteren Saisonverlauf wird es für den 29-Jährigen mit Sicherheit wieder Gelegenheiten geben, weitere Einsätze zu sammeln. Schließlich tanzt RB auch im neuen Jahr weiterhin auf zwei Hochzeiten. Kampls Wunsch für die Achtelfinal-Auslosung am Montag: "Vielleicht gern mal nach Italien, ich hab noch nie im San Siro gespielt, da würde ich gerne mal hin."

Weil aber weder Inter Mailand noch Stadtrivale AC ihre jeweiligen Gruppe gewannen, wird Kampls Traum aber zunächst nicht in Erfüllung gehen. "City können wir nicht kriegen, das ist auch mal gut. Wir nehmen, was kommt. Ich glaube, dass wir gegen jeden bestehen können."