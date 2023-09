Leipzigs Sesko zündet mit Doppelpack: "Ein sehr komplettes Paket"

Mit seinen ersten Bundesligatreffern erfüllte Benjamin Sesko beim 3:0 gegen Union Berlin seinen Auftrag als Joker. Damit will sich der Slowene natürlich nicht begnügen.

Der September hat gerade erst begonnen, doch Marco Rose legt sich bereits fest. "Das ist für mich schon jetzt das Tor des Monats", sagte Leipzigs Trainer über das One-Touch-Zusammenspiel zwischen Benjamin Sesko und Dani Olmo in der 87. Minute, das der Slowene per Kopf zum 3:0-Endstand bei Union Berlin vollendete. Zwei Minuten zuvor hatte Sesko bereits nach einem klugen Zuspiel des überragenden Xavi Simons mit dem rechten Fuß und einem sehenswerten Schlenzer die Vorentscheidung besorgt und bereits da seine Einwechslung gerechtfertigt.

"Es fühlt sich unglaublich an, doppelt getroffen zu haben. Das kann mir keiner mehr nehmen und gibt mir viel Selbstvertrauen", sagte der erst 20-jährige Stürmer nach seinen ersten beiden Bundesliga-Treffer, die erst der Anfang sein sollen: "Ich will weiter treffen, dem Team helfen und so viel spielen wie möglich. Das sind meine Ziele", sagte er.

16 Tore in Salzburg und 24 Millionen Ablöse

Für 24 Millionen Euro verpflichteten die Leipziger im Sommer den 1,95 Meter großen Angreifer aus Salzburg, wo Sesko in der vergangenen Saison mit 16 Treffern und vier Assists in 30 Ligaspielen seine Torgefahr unter Beweis gestellt hat. Zudem wartet er mit einer erstaunlichen Physis auf, ist für seine Größe bemerkenswert wendig und elegant am Ball. "Wir wissen, was bei ihm schlummert, aber auch, was schon da ist: Tempo, Physis, Fußball, Sprungkraft. Das ist schon ein sehr komplettes Paket", sagte Rose über das Potenzial, "jetzt müssen wir das alles auf die Schiene bringen."

In diesem Sinne hatte Rose am Vorabend des Union-Gastspiels zum Gespräch gebeten. "Da ging es darum, dass wir wollen, dass er konsequenter ist und erwachsener spielt, dass er seine Stärken nutzt und Bälle in die Bewegung mitnimmt und nicht aus dem Stand heraus spielt", berichtete Rose. Auch wenn Seskos sonntägliche Antwort kaum besser hätte ausfallen können, sieht der Trainer den Entwicklungsprozess natürlich längst noch nicht abgeschlossen: "Heute hat das super funktioniert, aber wir werden sicher noch ein paar solcher Gespräche haben. Er ist ein guter Junge, der auch zuhört und sich weiterentwickeln will."

Orban lobt "Technik, Speed, Wucht und Mentalität"

Das sieht auch Kapitän Willi Orban so. "Er ist ein Junge mit viel Potenzial. Er muss noch an ein paar Dingen arbeiten, aber er bringt ein spannendes Profil mit, hat Technik, Speed, Wucht und eine gute Mentalität", sagte der routinierte Abwehrspieler: "Wie er von der Bank kommt, sich in die Zweikämpfe reinwirft und keine Scheu hat, das brauchen wir."

Auf Dauer will sich Sesko natürlich nicht mit der Rolle des Jokers abfinden, sondern sich einen Platz in der Startelf erobern. Dort ist Königstransfer Lois Openda im Augenblick gesetzt, um den Platz tobt zwischen Yussuf Poulsen, Timo Werner und Sesko ein offener Konkurrenzkampf. Da hat Sesko mächtig Boden gutgemacht, während Werner am Sonntag nicht zum Einsatz kommt. Den nach Form und Torgefahr suchenden Nationalspieler will Rose in der Länderspielpause wieder gezielt aufbauen.