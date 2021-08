Leipzigs Samardzic vor Wechsel nach Udine

Lazar Samardzic (19) von RB Leipzig steht vor einer festen Verpflichtung bei Udinese Calcio. Nach kicker-Informationen sind sich alle Parteien über einen Transfer weitgehend einig.

Die Ablöse soll bei etwa drei Millionen Euro liegen. Leipzig hatte den offensiven Mittelfeldspieler im Vorjahr für 500.000 Euro von Hertha BSC verpflichtet und mit einem Fünfjahresvertrag ausgestattet.

Allerdings konnte er sich bei nur sieben Liga-Einsätzen (zweimal in der Startelf) nicht durchsetzen und hätte auch in der kommenden Saison einen schweren Stand gehabt. Zuletzt stand eine Leihe zu Holstein Kiel im Raum.

Jetzt wird es wohl eine Festanstellung in Udine, das in der vergangenen Saison in der Serie A auf Platz 14 abschloss. Samardzic nahm am Dienstag schon nicht mehr am Mannschaftstraining der Leipziger teil.