Leipzigs Neue: Openda und Simons als Soforthilfen

Die Verantwortlichen von RB Leipzig hoffen nach dem erstmaligen Gewinn des Supercups auf einen neuen Schub Selbstvertrauen für die anstehende Bundesliga-Saison. Zufrieden können die Leipziger auch mit den Neuzugängen um Xavi Simons und Lois Openda sein.

Natürlich waren die Feierlichkeiten der Leipziger Belegschaft in der Nacht zum Sonntag nicht annähernd vergleichbar mit jenen gut zwei Monate zuvor nach dem Gewinn des DFB-Pokals in Berlin. Eine große Freude und eine ordentliche Portion Erleichterung war freilich schon dabei, als die RB-Profis und die Klub-Verantwortlichen nach dem 3:0-Sieg beim FC Bayern auf den erstmaligen Gewinn des DFL-Supercups anstießen. "Du hast jetzt zwei Pokale gewonnen. Das ist erst einmal ein Ausdruck und zeigt, was wir uns erarbeitet haben", sagt Sport-Geschäftsführer Max Eberl: "Solch ein Sieg kann und soll sehr viel Selbstvertrauen geben."

Das gilt in erster Linie für Dani Olmo, der mit dem ersten Dreierpack seiner Karriere zum Matchwinner avancierte und Bayerns Rekordtransfer Harry Kane die Schau stahl. Doch gerade mit Blick auf den Hype in München um den Rekord-Torschützen der englischen Nationalmannschaft betonte Eberl die Leipziger Leistung als Kollektiv. "Bei unserem Gegner hat sich sehr viel auf einen Spieler fokussiert. Fußball ist immer noch ein Mannschaftssport", so Eberl. Olmo habe wie auch die RB-Urgesteine Willi Orban, Emil Forsberg oder Yussuf Poulsen "den jungen Spielern extrem geholfen, dass sie solch eine Leistung gebracht haben."

Damit meinte Eberl in erster Linie Lois Openda (23) und Xavi Simons (20), die von den neun Neuzugängen am Weitesten sind und auf Anhieb das Zeug zu Stammspielern haben. "Sie waren sehr gut im Spiel, waren mutig", sagte Eberl, schob allerdings mahnend hinterher: "Sie haben sehr gute erste Schritte gemacht, aber man darf jetzt keine Riesendinge erwarten. Man hat gemerkt, sie haben Freude an dem, was sie machen."

Auf Seiwald wartet viel Spielzeit

Schneller als erwartet bekam Nicolas Seiwald (22) die Gelegenheit, sich freizuschwimmen. Nachdem sich Amadou Haidara in der Vorwoche eine schwere Wadenverletzung zugezogen hatte und sich bei Kevin Kampl während des Aufwärmens Beschwerden im Oberschenkel bemerkbar machten, kam der Neuzugang aus Salzburg zum Pflichtspiel-Debüt. Rund 20 Minuten lang war ihm die Nervosität anzumerken, dann aber biss er sich ins Spiel.

Der Österreicher wird auch in den nächsten Wochen reichlich Spielzeit bekommen. Die winkt auch Benjamin Sesko, der mit Timo Werner um den zweiten Sturmplatz neben Openda konkurriert. In München verteidigte Werner mit einer ordentlichen Leistung und dem Assist zu Olmos 2:0-Traumtor seinen Platz. Sesko sorgte aber nach der Einwechslung für viel Betrieb und sitzt dem Nationalspieler im Nacken.

Für Carvalho bleibt zunächst nur die Joker-Rolle

Auch Fabio Carvalho (20) fasste nach seiner Einwechslung gleich Fuß, bereitete unter anderem Seskos Großchance kurz vor Schluss zu. Die Liverpool-Leihgabe muss aber noch Lernschritte machen und wird sich zunächst wohl noch mit der Joker-Rolle abfinden müssen.

Dafür muss sich Christoph Baumgartner erst noch anbieten. Die aus Hoffenheim geholte Offensivkraft verpasste wegen Beschwerden im Oberschenkel wichtige Teile der Vorbereitung, soll in dieser Woche aber wieder voll belastet werden. Erfolgt kein Rückschlag, winkt zum Bundesliga-Start in Leverkusen ein Kaderplatz.