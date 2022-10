Leipzigs Linie bei Nkunku - Rose warnt vor japanischem Trio

RB Leipzig ist am Mittwoch gegen Celtic zum Punkten verdammt. Trainer Marco Rose setzt auf den umworbenen Christopher Nkunku und einen "lässigen Hund".

Gegen Celtic müssen Punkte her: RB-Trainer Marco Rose am Dienstag in Leipzig. IMAGO/Picture Point LE

Hinsichtlich der Gerüchte um Christopher Nkunku und den angeblich bevorstehenden Wechsel zum FC Chelsea hat man sich bei RB Leipzig offenbar auf eine einheitliche Sprachregelung verständigt. Jedenfalls gaben Trainer Marco Rose und Offensiv-Allrounder Dominik Szoboszlai bei der offiziellen Pressekonferenz vor dem wegweisenden Champions-League-Gruppenspiel gegen Celtic Glasgow gleichlautende Statements.

"Spekulationen kommentieren wir nicht, sie beschäftigen und interessieren uns nicht", antwortete Rose. "Ich habe die gleiche Antwort wie der Trainer. Über Spekulationen reden wir wenig. Er weiß, dass er ein Spieler von uns ist und das Beste für uns tun muss", ergänzte Szoboszlai und fügte noch hinzu: "Wir wissen, dass er alles für die Mannschaft machen wird."

Rose: "Sollten wir keine Punkte holen, wird es ganz schwer"

Solange Nkunku auftrumpft wie am Samstag gegen den VfL Bochum, als er zwei Treffer zum ungefährdeten 4:0 beisteuerte, werden seine angeblichen Abwanderungspläne nicht zum sportlichen Problem für RB. Recht sein kann Rose die ablenkende Diskussion freilich nicht in dieser ersten von sechs englischen Wochen, die für RB nach dem verkorksten Start zu sechs Aufhol-Wochen werden sollen.

Nach den zwei Auftaktpleiten in der Champions League steht man am Mittwoch (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den schottischen Meister mit dem Rücken zur Wand. "Sollten wir keine Punkte holen, wird es ganz schwer", sagte Rose, der bis auf die drei Langzeitverletzten Dani Olmo, Konrad Laimer und Lukas Klostermann alle Mann an Bord hat. Auch Yussuf Poulsen, der wegen einer Adduktorenverletzung und anschließend einer Grippe erst 32 Pflichtspielminuten in dieser Saison absolviert hatte, ist wieder einsatzbereit.

Mit den beiden schottischen Großklubs aus Glasgow hat RB bislang keine guten Erfahrungen gemacht. Vor fünf Monaten schied man im Halbfinale der Europa League nach einem heimischen 1:0 und einer 1:3-Auswärtsniederlage gegen die Glasgow Rangers aus. Und gegen Celtic folgte vor vier Jahren einem heimischen 2:0 ein 1:2 in Schottland und das peinliche Aus bereits in der Gruppenphase der Europa League. Aus jener Elf sind noch die schottischen Mittelfeld-Haudegen Collum McGregor und James Forrest dabei, ansonsten hat sich das Gesicht und der Spielstil des vom Australier Ange Postecoglou trainierten Traditionsklub radikal geändert.

Rose lobt Celtics klare Idee - und setzt auf "lässigen Hund" Werner

"Es macht Spaß, ihnen zuzuschauen, weil sie ähnlich wie wir sehr offensiv ausgerichtet sind mit einer klaren Idee. Es ist eine Mannschaft, die sehr aktiv Fußball spielt und viel Tempo in die Aktionen bringt. Und sie haben insgesamt eine hohe Leistungsbereitschaft", beschrieb Rose den Gegner. Der RB-Coach warnte sein Personal deshalb beim Videostudium am Dienstag vor der forschen Herangehensweise der Schotten und vor allem von den Qualitäten der drei japanischen Nationalspieler Kyogo Furuhashi, Daizen Maeda und Reo Hatate. "Die Jungs aus Japan sind klein, wuselig, stark im Eins-gegen-eins", so Rose.

Der Coach setzt in den eigenen Reihen auch darauf, dass Timo Werner mit dem Doppelpack gegen Bochum seine Torflaute beendet hat und auch in der Champions League ins Rollen kommt. Von einer befreienden Wirkung der beiden Samstag-Treffer wollte der Coach aber nichts wissen. "Ich habe Timo nie verunsichert wahrgenommen. Er ist echt ein lässiger Hund, eine Frohnatur. Ich hatte nie den Eindruck, dass er hadert oder zweifelt", sagte Rose.

Mehr Sorgen als um seinen Stürmer macht sich Leipzigs Trainer um den Wettkampfkalender. "Was im Moment im Fußball passiert, ist grenzwertig. Die Nationalspieler haben ja nicht sechs, sondern neun englische Wochen in Folge", kritisierte Rose. Belastungssteuerung wird deshalb in diesen sechs Wochen bis zur WM, in denen RB 13 Partien bestreiten muss, ein zentrales Thema sein.