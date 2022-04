Leipzigs kleinen Kindern wächst eine extrem breite Brust

Die äußerst positive Bilanz der vergangenen Wochen macht die Brust von RB Leipzig extrem breit. Die Sachsen haben eine drohende Saison zum Vergessen auf links gedreht - der erste Titel scheint greifbar.

Am Tag danach wurde in Leipzig danach Kraft getankt. Die Profis von RB Leipzig - zumindest die, die am Mittwochabend im Pokal-Halbfinale gegen Union Berlin im Einsatz waren - betrieben regenerative Maßnahmen und ließen sich pflegen.

RB-Profis hüpfen wie die kleinen Kinder

Die Freude über den Mittwochabend erreichten dritten Einzug ins DFB-Pokalfinale war im Leistungszentrum am Cottaweg noch deutlich zu spüren. Nachdem die Saison 2021/22 für die Sachsen bis zum Dezember eine zu werden drohte, in der RB die eigenen Ziele deutlich verpassen könnte, hatte sich nach dem glücklichen 2:1-Erfolg im Halbfinale des DFB-Pokals gegen einen couragierten und äußerst widerstandsfähigen 1. FC Union Erleichterung Bahn gebrochen. Geschäftsführer Oliver Mintzlaff hatte mit Tränen in den Augen Trainer Domenico Tedesco geherzt und die Spieler waren wie kleine Kinder über den Rasen und später bei der Kabinenparty auch durch die Umkleide gehüpft.

Leipzigs Nummer 3

Am 21. Mai steht RB also zum dritten Mal im Berliner Olympiastadion im Pokalfinale, und nach den erfolglosen Anläufen 2019 (0:3 gegen Bayern München) und 2021 (1:4 gegen Borussia Dortmund) soll nun gegen den SC Freiburg der Pott geholt werden. Der erste Titel der noch jungen Vereinsgeschichte soll am 21. Mai also spätestens her, eventuell eröffnet sich den Leipzigern gar schon drei Tage zuvor beim Europa-League-Finale in Sevilla schon die erste Chance auf einen Pokal.

So deutlich man den Leipzigern im Spiel gegen Union - vor allem in der 1. Halbzeit - angemerkt hatte, dass der Status des Favoriten auch eine Bürde sein kann, so sehr hatte das Tedesco auch überrascht. "Wir haben eine fürchterliche 1. Halbzeit gespielt, weil wir extrem nervös waren", sagte der Coach am späten Mittwochabend, "ich muss ehrlicherweise zugeben, dass ich damit so nicht gerechnet habe, weil wir schon auch gemeinsam das eine oder andere Spiel bestritten haben, bei dem es um die Wurscht ging."

Der Druck wird indes in den nächsten Wochen nicht weichen. Zumindest, was den Pokal angeht. Denn RB gilt im Finale gegen den SC Freiburg als Favorit. "Druck ist in diesem Business jeden Tag, damit müssen wir umgehen", gibt Geschäftsführer Mintzlaff die Losung für die nächste Zeit aus.

Laimer: "Dann kann das richtig geil werden"

Gerüstet fühlen sich die Sachsen jedenfalls, auch wegen der Bilanz der vergangenen Wochen. Das Halbfinale gegen Union war seit der 2:3-Niederlage in der Liga beim FC Bayern München am 5. Februar das nunmehr 15. Pflichtspiel nacheinander ohne Niederlage. Insgesamt hat RB von den 20 Pflichtspielen im Jahr 2022 15 Siege errungen, bei vier Remis und nur einer Niederlage. "Wir haben noch nichts gewonnen", sagt Konrad Laimer zwar, aber auch: "Die ganze Arbeit, die ganze Emotion der Arbeit und das ganze Selbstvertrauen, das wollen wir einfach mitnehmen, dann kann das richtig geil werden." In die gleiche Kerbe schlägt auch Willi Orban. "Bei uns überwiegt die Vorfreude, Druck ist immer da", sagt der Abwehrchef von RB, "der war gegen Union auch da".

Großer Respekt vor Freiburg - Erster Titel?

Dass auf Leipzig nach dem "Brett Union" (Tedesco) erneut ein harter Gegner warten, darüber sind sich alle im Klaren. "Es wird kein Stück leichter", stellt Laimer klar, "die Freiburger spielen eine grandiose Saison und sind zurecht in Berlin dabei und sind nicht unrecht in der Bundesliga oben dabei. Das ist eine Topmannschaft mit einem super Trainer."

Doch der Last-Minute-Erfolg gegen Union hat in Leipzig den Glauben nochmal stärker werden lassen, dass es mit dem ersten Titel der Vereinsgeschichte in diesem Jahr klappen kann. Aller guten (Final)-Dinge sollen drei sein.