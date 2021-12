Leipzigs Hoffnungen ruhen auf Beierlorzer

RB Leipzig steckt in der größten Krise seit fast sieben Jahren, und wieder ruhen die Hoffnungen für den sportlichen Turnaround auf Achim Beierlorzer. Seine erste Mission als Interimstrainer des damaligen Zweitligisten verlief im ersten Halbjahr 2015 mäßig erfolgreich.

Nach einer blamablen 0:2-Niederlage am 20. Spieltag im Sachsen-Derby bei Erzgebirge Aue hatte Ralf Rangnick den damaligen Cheftrainer Alexander Zorniger vor die Tür gesetzt. Den Auftrag, die Leipziger in die Bundesliga zu führen, verfehlte Beierlorzer damals klar, weshalb er nach nur drei Monaten wieder ins zweite Glied rückte und dem Aufstiegstrainer Rangnick assistierte.

Seine jetzige Mission ist nach der Beurlaubung des glücklosen Jesse Marsch und der Absage des Nachfolge-Kandidaten Roger Schmidt wohl auf maximal vier Spiele bis Weihnachten beschränkt, ihm gegenüber sei die Frist von den Klub-Bossen "nicht klar definiert" worden. Gegen Manchester City geht es am Dienstag ums Überwintern in der Europa League, in der englischen Woche gegen Gladbach, Augsburg und Bielefeld um den Anschluss an die Champions-League-Plätze.

Als "sehr nachdenklich" bezeichnete der im Sommer nach Leipzig zurückgekehrte Beierlorzer die Atmosphäre in der Mannschaft und dem Betreuerstab, "in solch einer Situation gibt es keine Gewinner". Zugleich formulierte er einen unmissverständlichen Auftrag an die Spieler, die am Freitag beim 1:2 gegen Union Berlin zum wiederholten Mal eine desolate Vorstellung abgeliefert hatten: "Die Mannschaft ist in der Verantwortung. Sie weiß, dass sie jetzt liefern muss."

Nötiges Rüstzeug durch taktischen Kurswechsel

Beierlorzer, der coronabedingt die Partie am Freitag ebenso wie Marsch nur vom heimischen Fernseher aus verfolgen konnte, will dem Team mit einem taktischen Kurswechsel das nötige Rüstzeug an die Hand geben. Der wilde und zu oft auch vogelwilde Marsch-Fußball, geprägt vom RB-Pressing und -Umschaltspiel früherer Jahre, soll der Vergangenheit angehören.

Beierlorzer will wieder mehr auf die Elemente zurückgreifen, die RB in den beiden Jahren unter Julian Nagelsmann stark gemacht hatten. "Wir sind teilweise zu leicht ausgespielt worden. Wir müssen als Team geschlossen, kompakt und in engen Abständen unterwegs sein.", lautet seine zentrale Forderung. Dieses Bedürfnis habe ihm auch die Mannschaft in den jüngsten Gesprächen vermittelt.

Wir konnten es nicht so umsetzen, wie Jesse sich das vorgestellt hat. Peter Gulacsi

Eben diese Kompaktheit hatte RB vermissen lassen als Konsequenz einer zunehmenden Verunsicherung in den vergangenen Wochen. Da seien angesichts der ausbleibenden Ergebnisse in der Mannschaft die Zweifel an Marschs fußballerischen Vorgaben gewachsen, räumte Kapitän Peter Gulacsi ein, die Fortschritte seien schlichtweg zu klein und die Leistungsschwankungen zu groß ausgefallen.

Er dankte Jesse Marsch für die gemeinsame Zeit: Peter Gulacsi. imago images/Picture Point LE

"Wir konnten es nicht so umsetzen, wie Jesse sich das vorgestellt hat. Wir haben die Entwicklung nicht schnell genug gemacht, um erfolgreich zu sein." Zudem sei der Kader weniger für Marschs Vorstellungen und eher für Nagelsmanns Ballbesitz-Fußball zusammengestellt worden, so Gulacsi: "Wir haben die Spielertypen für diesen Fußball geholt, da sind wir auch stark."

Dass Marsch coronabedingt die letzten drei Spiele nur aus dem Homeoffice begleiten und sich auch nicht von der Mannschaft verabschieden konnte, bezeichnete Gulacsi als "sehr unglückliche Situation". Der Ungar hatte sich wie etliche andere Teamkollegen telefonisch beim entlassenen Cheftrainer gemeldet und ihm für die gemeinsame Zeit gedankt: "Er ist ein toller Mensch und ein toller Trainer."

Leipzigs Vorteil gegenüber Brügge

Mit dem 5:0-Sieg vor knapp zwei Wochen in Brügge, als Beierlorzer bereits vor Ort seinen Chef vertreten hatte, schuf RB Leipzig die Voraussetzung für ein Weiterkommen aus eigener Kraft. Dank des klar gewonnenen direkten Vergleichs mit dem belgischen Meister muss RB gegen den als Gruppensieger feststehenden Krösus aus der Premier League mindestens so viele Punkte holen wie Brügge im Parallelspiel bei Paris St. Germain, das als Gruppenzweiter ebenfalls vorzeitig für die K.-o.-Runde der Champions League qualifiziert ist.

Verzichten muss Beierlorzer auf die verletzten Dani Olmo und Yussuf Poulsen. Auch für Abwehr-Routinier Willi Orban, der noch auf die Freitestung aus der Quarantäne wartet, dürfte die Partie zu früh kommen. Am Montagabend teilte RB zudem mit, dass Beierlorzer nach überstandener Corona-Infektion die Quarantäne "nach den entsprechenden Negativtests und Rücksprache mit dem Gesundheitsamt" verlassen darf. Das heißt, dass 54-Jährige gegen ManCity auf der Bank sitzen wird.