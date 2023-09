Leipzigs Dani Olmo muss bei Spanien passen

RB Leipzigs Offensivspieler Dani Olmo (25) wird in der Länderspielpause ab sofort kürzertreten. Grund dafür ist eine Blessur.

Musste gegen Georgien verletzt ausgewechselt werden: Dani Olmo. AFP via Getty Images

Es lief die 44. Minute im Spiel Spaniens gegen Georgien, als es beim Zwischenstand von 4:0 für die Roja zu einem kurzen Schreckmoment kam: RB Leipzigs Dani Olmo und Marco Asensio (PSG) blieben beide ohne Gegnereinwirkung auf dem Platz liegen. Direkt darauf mied Nationaltrainer Luis de la Fuente das Risiko und wechselte die Offensivspieler aus.

Dani Olmo erlitt offenbar eine Prellung

Nun, einen Tag später, gibt es eine erste kleine Diagnose. Dani Olmo hat offenbar eine Prellung am Knie erlitten. Ebenso wie Asensio wird er laut dem spanischen Verband bei der kommenden Partie in der EM-Qualifikation gegen Zypern (Dienstag, 20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) nicht für den Nations-League-Sieger zum Einsatz kommen. Ob die Blessur Auswirkungen auf einen möglichen Einsatz Dani Olmos kommenden Samstag in der Bundesliga gegen den FC Augsburg (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) hat, ist offen.

Dani Olmo schoss gegen Georgien das 3:0. Für die Iberer besorgte das für den Leipziger eingewechselte Barça-Talent Lamine Yamal, ein gerade einmal 16-Jähriger und nun jüngster Torschütze der spanischen Geschichte, den 7:1-Endstand.

Ferran Torres und Yeremi Pino nachnominiert

Spanien nominierte am Samstag Ferran Torres vom FC Barcelona und Yeremi Pino (FC Villarreal) nach. Beide Akteure sollen dabei helfen, dass der Europameister von 1964, 2008 und 2012 in der Gruppe A den Rückstand auf Spitzenreiter Schottland weiter verkürzt.