Leipzigs CSO Plenge: "Jetzt müssen wir darauf reagieren"

Mintzlaff-Nachfolger Johann Plenge äußerte sich im Rahmen einer Medienrunde im Trainingslager ausführlich über die künftige Zielsetzung von RB Leipzig, über die Auslandsvermarktung der Sachsen, warum der Openda-Transfer eine Ausnahme bleibt und wieso er in Sachen Liga-Investor Verständnis für Bayern und den BVB hat.

Aus dem Trainingslager von RB Leipzig in Bruneck/Italien berichtet Andreas Hunzinger

RB Leipzig wird im kommenden Sommer unter Umständen sein Trainingslager in den USA oder sonst wo in Übersee beziehen. Das ließ Johann Plenge, der neue Vorsitzende des RB Leipzig e.V. und CSO (Chief Strategy Officer) der Profi GmbH der Sachsen, im Rahmen einer Medienrunde am Dienstag im Teamhotel in Bruneck anklingen. Ein konkretes Ziel nannte der seit November 2022 als Nachfolger von CEO Oliver Mintzlaff amtierende Plenge nicht, aber er sagt: "RB geht auf Reisen, und das nicht in Deutschland und nicht nach Südtirol."

Derlei Auftritte und die Auslandsvermarktung der Leipziger im Allgemeinen sind ein drängendes Thema, das der 38-Jährige in den kommenden Monaten als zu bearbeiten sieht. Nachdem der Einstieg eines Liga-Investors bei der DFL-Vollversammlung am 25. Mai bei den 36 Klubs aus Bundesliga und 2. Liga nicht die erforderliche Zweidrittel-Mehrheit gefunden habe, müsse man damit nun umgehen, so Plenge, "wir haben eine Tür zugemacht, und jetzt müssen wir darauf reagieren". Plenge, bei RB ein Mann der ersten Stunde, betont, dass man in Leipzig die im Mai gefällte Entscheidung "für falsch" halte, erachtet den Zug in Sachen Liga-Investor aber noch nicht als abgefahren.

Plenge zeigt Verständnis für Bayern und den BVB

"Er ist nicht abgefahren", sagt er, "wir haben den Zug erstmal verpasst, jetzt müssen wir dafür sorgen, dass der nächste kommt." Der Leipziger CSO glaubt weiter daran, dass es einst einen Ligainvestor geben wird und zudem weiter an die Zentralvermarktung der DFL-Klubs. "Das wird nicht passieren", antwortet Plenge auf die Frage, ob es künftig eventuell eine Einzelvermarktung der Bundes- und Zweitligisten geben könne, sagt aber auch mit Blick auf die Entscheidung im Mai, dass er nachvollziehen könne, dass die Bereitschaft der Bundesliga-Zugpferde Bayern München und Borussia Dortmund, "gemeinsam in den Korb zu legen, gebremst ist".

Grundsätzlich beurteilt der RB-CSO das Produkt Bundesliga als sehr attraktives, auch wenn die Beletage des deutschen Fußballs "nicht den spannendsten Wettbewerb Europas" habe, wenn es um den Titelkampf geht. Doch der Kampf um Champions-League- und Europa-League-Plätze sowie der Abstiegskampf seien ausgesprochen spannend und somit ein treffliches Argument für die Vermarktung der Liga.

RB will seine Position zementieren - Ausnahme Openda

Was die Entwicklung von RB Leipzig angeht, so will Plenge daran arbeiten, dass die Sachsen ihre Position als ein fester Champions-League-Anwärter zementieren. RB will zudem weiterhin "national um Titel mitspielen" und "in der Wahrnehmung ein deutscher Topklub, der international mitspielt" sein, der auch im neuen Champions-League-Format ab 2024 regelmäßiger Gast "in der K.o.-Phase" ist.

Transfers mit einem Volumen wie der des von RC Lens verpflichteten Stürmers Lois Openda (38 Millionen Euro Sockelablöse) sollen indes nicht zur Regel werden. Zwar verhehlt Plenge nicht, dass im Zuge gestiegener Einnahmen auch die Transferausgaben bisweilen höher würden, aber Openda sei in seinem Gesamtpaket sicher eine Ausnahme gewesen, so der Geschäftsführer weiter. RB habe weiter seine Leitplanken, setze weiterhin auf junge und entwicklungsfähige Spieler und "würde die Ausnahme nicht zur Regel machen".

Was es in nächster Zeit ebenfalls nicht geben soll, ist eine weiterer Ausbau der heimischen Arena. Die fasst momentan 47 069 Zuschauer, eine Kapazitätserweiterung soll es "in den nächsten drei bis fünf Jahren sicher nicht geben".