Leipzigs Angelino in Rom gelandet

Außenbahnspieler Angelino war zuletzt von RB Leipzig an Galatasaray Istanbul ausgeliehen, nun wechselt der 27-Jährige den Leihklub. Der Spanier wird bei der Roma anheuern, in Videos und Fotos ist er bereits am Flughafen in der italienischen Hauptstadt zu sehen. Der Medizincheck wird in Kürze über die Bühne gehen. Sein Vertrag in Leipzig läuft noch bis Sommer 2025.