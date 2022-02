Leipzigs Achtelfinale gegen Spartak Moskau vor Absage - Mintzlaff: "Gehen davon aus"

Die Achtelfinal-Begegnung der Europa League zwischen RB Leipzig und Spartak Moskau steht vor einer Absage. Eine offizielle Bestätigung seitens der UEFA steht aber noch aus.

Der Bundesligist erwartet eine zeitnahe Absage der Begegnung durch die UEFA. Das Hinspiel hätte am 10. März (18.45 Uhr) in Leipzig über die Bühne gehen sollen, das Rückspiel war für den 17. März (21 Uhr) datiert. Allerdings hätte dieses Spiel nach der Entscheidung der UEFA, dass russische und ukrainische Teams vorerst bei internationalen Partien keine Heimspiele mehr austragen dürfen, auf neutralem Platz gespielt werden müssen.

Bereits seit einigen Tagen gibt es wegen der militärischen Aktionen Russlands in der Ukraine Kontakt zwischen der UEFA und den Verantwortlichen bei RB. "Wir stehen weiterhin in einem engen Austausch mit den Verbänden und haben vollstes Vertrauen in die UEFA und ihre Entscheidung. Wir gehen davon aus, dass die Spiele abgesagt werden", sagte RB-Vorstandschef Oliver Mintzlaff auf dpa-Anfrage. Nach den entsprechenden UEFA-Regularien würde RB dann direkt ins Viertelfinale einziehen.

Das Viertelfinale der Europa League wird zwischen dem 7. und 14. April ausgespielt. Mögliche Leipziger Gegner stehen dafür noch nicht fest.