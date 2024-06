Leipziger wird "Nachwuchstrainer der Saison"

Die Handball-Bundesliga GmbH zeichnet zum insgesamt dritten Mal den "Nachwuchstrainer der Saison" aus. In diesem Jahr ging die Auszeichnung an Matthias Albrecht vom SC DHfK Leipzig. Der 40-Jährige setzte sich gegen über 200 weitere Einsendungen durch und überzeugte die Fachjury um Alfred Gislason, Dominik Klein, Anna Loerper und Frank Bohmann.

"Matthias Albrecht ist Cheftrainer der Handball-Akademie in Leipzig sowie Nachwuchskoordinator des SC DHfK. Neben der sportlichen Verantwortung zeichnet sich der B-Lizenzinhaber durch eine beispielhafte Begleitung der schulischen, beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung seiner Talente aus", so die Handball Bundesliga.

Mit der B-Jugend feierte Albrecht in der abgelaufenen Saison die deutsche Vizemeisterschaft, mit der A-Jugend erreichte er die Meisterrunde. "Zudem zeichnet er sich für die Entwicklung zahlreicher Talente hin zu Bundesligaspielern verantwortlich, so zum Beispiel Staffan Peter, Nils Greilich oder auch die U21-Weltmeister Mika Sajenev und Niclas Heitkamp", erläutert die HBL.

Als "Nachwuchstrainer der Saison" kann sich Albrecht über ein Ausbildungsstipendium in Höhe von bis zu 5.000 Euro für eine Traineraus- oder Weiterbildung seiner Wahl freuen. Die Top3-Kandidaten der Fachjury werden zudem zum Handball Super Cup nach Düsseldorf eingeladen. In diesem Rahmen soll Albrecht am 31. August auch seine Auszeichnung erhalten.

"Wie schon in den Vorjahren erreichten die Fachjury zahlreiche qualitativ hochwertige Einsendungen", so die HBL, die ausführt: "Rang 2 geht an Martin Berger vom TSV Bayer Dormagen. Der A-Lizenzinhaber hat bereits zahlreiche Talente geformt und unterstützt und fördert zum Beispiel gezielt die Ausbildung von Trainerinnen. Auf Platz 3 landete der 29-jährige Tom Paetow, der als hauptamtlicher Jugendkoordinator bei der HG Saarlouis aktiv ist und unter anderem erfolgreich die U23, A-Jugend und B-Jugend betreut."

Neben dem "Nachwuchstrainer der Saison" wurden in diesem Jahr erstmals die "Nachwuchsspieler der Saison" in der ersten und der zweiten Liga vergeben.

Top-Nachwuchstrainer der Saison

Platz 1: Matthias Albrecht (SC DHfK Leipzig)

Platz 2: Martin Berger (TSV Bayer Dormagen)

Platz 3: Tom Paetow (HG Saarlouis)

Für die weiteren Plätze in den Top10 wurden von der Handball Bundesliga nur die Namen der Kandidaten und keine Rangfolge kommuniziert, sie werden daher in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt:

- Steffen Kaczemirzk (HSG Nordhorn-Lingen)

- Per Oke Kohnagel (Füchse Berlin)

- Goncalo Miranda (VfL Gummersbach)

- Julius Palmen (Bonner JSG)

- Björn Piontek (HSG Handball Lemgo)

- Jan Schwenzfeier (VfL Gummersbach)

- Tristan Staat (HC Empor Rostock)

Die bisherigen Nachwuchstrainer der Saison im Überblick

2023/24: Matthias Albrecht (SC DHfK Leipzig)

2022/23: Julian Bauer (SC Magdeburg)

2021/22: Daniel Haase (Rhein-Neckar Löwen)