Leipzig will Granadas Jungstar Zaragoza als Forsberg-Nachfolger

RB Leipzig ist bei der Suche nach einem Nachfolger des wechselwilligen Emil Forsberg auf Bryan Zaragoza vom FC Granada gestoßen.

Taucht er bald in der Bundesliga auf? Leipzig ist an Bryan Zaragoza vom FC Granada interessiert. IMAGO/Samuel Carreno

Emil Forsberg (32) will Leipzig bekanntlich im Winter verlassen und nach dann neun RB-Jahren zum Schwesterklub New York Red Bulls wechseln. Eine Freigabe wird der Pokalsieger dem schwedischen Mittelfeldspieler allerdings nur dann erteilen, wenn gleichzeitig ein Nachfolger gefunden ist.

Zaragoza soll eine Ausstiegsklausel haben

Ein heißer Kandidat für die Planstelle ist nach kicker-Informationen Spaniens Jungstar Bryan Zaragoza (22). Der enorm dribbelstarke Flügelstürmer steht noch bis 2027 beim Aufsteiger FC Granada unter Vertrag, besitzt aber nach Angaben des spanischen Sport-Portals Relevo eine Ausstiegsklausel, die bei 14 Millionen Euro liegen soll.

Offensiv variabel einsetzbar - Konkurrent Brentford

Zaragoza, der auf nahezu allen Offensivpositionen eingesetzt werden kann, gilt als Shooting Star der Saison. Mit fünf Treffern in 13 Ligaspielen egalisierte er bereits seine Marke aus dem Vorjahr, als er ebenfalls fünf Treffer zum Aufstieg beitrug. Für Aufsehen sorgte er am 8. Oktober, als er beim 2:2 gegen den FC Barcelona beide Treffer erzielte. Dabei ging dem zweiten Tor ein spektakuläres Dribbling voraus. Am 12. Oktober folgte beim 2:0 gegen Schottland das Länderspiel-Debüt. Im aktuellen Kader von Nationaltrainer Luis de la Fuente wurde er jedoch nicht berücksichtigt.

Allerdings ist Leipzig nach Relevo-Recherchen offenbar nicht allein im Rennen. Auch Premier-League-Klub FC Brentford ist offenbar an einer Verpflichtung interessiert.