Leipzig will Abwehr-Allrounder Geertruida - PSG-Talent Bitshiabu bei RB

Auf der Suche nach Verstärkungen für die Defensive ist RB Leipzig beim niederländischen Meister Feyenoord Rotterdam fündig geworden. Außerdem wurde ein PSG-Talent gesichtet.

DFB-Pokalsieger RB Leipzig hat nach kicker-Informationen großes Interesse am niederländischen Nationalspieler Lutsharel Geertruida (22). Dennis te Kloese, Technischer Direktor von Feyenoord, bestätigte am Freitag gegenüber "Voetbal International" eine Leipziger Kontaktaufnahme wegen des Defensiv-Allrounders. Die Gespräche seien aber noch in einem "unkonkreten Stadium".

Geertruida gilt in den Niederlanden als eine der großen Saison-Entdeckungen. Für Feyenoord bestritt er 2022/23 41 Pflichtspiele, davon 40 in der Startelf. Zudem debütierte er im März in der niederländischen Nationalmannschaft, war auch im Juni in den beiden Partien in der Nations League gegen Kroatien und Italien im Einsatz.

Als Rechtsfuß passt Geertruida allerdings nicht hundertprozentig zum Anforderungsprofil für die Stelle, die im Augenblick noch der von Manchester City umworbene Linksfuß Josko Gvardiol besetzt. Allerdings gilt der bei Feyenoord ausgebildete Youngster als ausgesprochen vielseitig, wurde sowohl im Abwehrzentrum, als rechter Verteidiger und im defensiven Mittelfeld eingesetzt. Sein Vertrag in Rotterdam wurde erst vor drei Monaten bis 2025 verlängert.

Bitshiabu gesichtet

Hektische Betriebsamkeit herrschte am Donnerstag im Leipziger Leistungszetrum. Liverpool-Leihgabe Fabio Carvalho landete zum Medizincheck in der Messestadt, der Deal dürfte am morgigen Freitag über die Bühne gehen.

Gesichtet wurde zudem der französische U-19-Auswahlspieler El Chadaille Bitshiabu (18). Eine entsprechende "Sky"-Meldung deckt sich mit Informationen des kicker. Ob der Besuch in einem Engagement des Abwehrtalents von Paris St. Germain mündet, muss sich zeigen. Der Youngster, mit dem sich auch Borussia Dortmund beschäftigt, fühlt sich in der Innenverteidigung wohl, ist ein Linksfuß und kam in der abgelaufenen Saison für PSG zu 13 Liga-Einsätzen, davon sechs in der Startelf.