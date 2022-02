Leipzig wehrt sich gegen Bayern vergeblich - Stuttgarts Krise verschärft sich - FC siegt auch ohne Baumgart

Am Abend hielt sich der FC Bayern gegen Leipzig schadlos. Zuvor verschärfte sich Stuttgarts Krise durch die Niederlage gegen Frankfurt. Köln klettert weiter, Union unterlag im Spiel eins nach Kruse. Mainz jubelte gegen Hoffenheim und Gladbach kam in Bielefeld zu einem 1:1.

Der FC Bayern hat das Samstagabendspiel gegen RB Leipzig mit 3:2 für sich entschieden und damit auf jeden Fall den Vorsprung vor seinem ärgsten Verfolger Borussia Dortmund, der am Sonntag zum Topduell Bayer Leverkusen empfängt, gewahrt. In einer Partie auf hohem Niveau trafen Müller (12.) und Lewandowski (44.) noch vor der Pause für den Rekordmeister. Für die Sachsen gelang Silva in der 27. Minute der zwischenzeitliche Ausgleich. Munter blieb es auch nach Wiederanpfiff: Nkunku (53.) erzielte das 2:2, doch ein von Gvardiol entscheidend abgefälschter Gnabry-Schuss brachte erneut die Bayern in Front (58.). Bei diesem Ergebnis blieb es auch bis zum Schluss, auch wenn beide Teams noch gute Einschussmöglichkeiten besaßen. Für Bayern-Keeper Neuer war es der 310. Sieg in der Bundesliga, der Nationalkeeper schloss damit zu Rekordhalter Oliver Kahn auf.

VfB trifft mal wieder und verliert trotzdem gegen Frankurt

Der VfB Stuttgart kann einfach nicht mehr gewinnen und verbleibt nach der 2:3-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt als Tabellenvorletzter weiter unter dem Strich. Die Situation bei den Schwaben wird nach dem sechsten Spiel in Folge ohne Dreier (0/4/2) immer prekärer. Die Frankfurter trafen zweimal früh - Ndicka in der 7. und Hrustic in der 47. Minute. Doch der VfB hatte jeweils die richtige Antwort durch Anton (42.) und Kalajdzic (70.). Doch nach Hrustics zweitem Treffer (77.) kam der VfB nicht mehr zurück, der damit nur eine seiner letzten acht Ligapartien gewinnen konnte.

Union verliert Spiel eins nach Kruse - Augsburg feiert wichtigen Dreier

Der FC Augsburg gewann gegen den 1. FC Union Berlin mit 2:0 und feierte damit nach zuvor fünf Spielen ohne Sieg (0/3/2) einen im Keller eminent wichtigen Sieg. Für den FCA trafen Gregoritsch (16.) und Hahn (59.). Union fehlte im ersten Spiel nach dem mit viel Getöse über die Bühne gegangenen Abgang von Kruse die Durchschlagskraft im Angriff. Für die Eisernen, die zuvor in sechs Pflichtspielen unbesiegt waren, bedeutet die Niederlage einen Rückschlag im Kampf um das internationale Geschäft.

Köln siegt auch ohne Baumgart

Auch ohne Trainer Steffen Baumgart - der FC-Coach musste wegen einer Infektion mit dem Coronavirus passen - setzte sich der 1. FC Köln mit 1:0 gegen den SC Freiburg durch und festigte damit seine Position in der ersten Tabellenhälfte. Machtwinner für die Kölner, bei denen Co-Trainer André Pawlak an der Seitenlinie stand, war einmal mehr Torjäger Modeste, der in der 23. Minute zum Sieg traf. Die Freiburger, bei denen Kapitän Christian Günter zum 100. Mal in Folge in der Startelf stand, mussten nach zuvor drei Pflichtspielsiegen den Platz erstmals wieder als Verlierer verlassen.

Svensson siegt gegen seinen Lieblingsgegner - Hoffenheims 100. Auswärtsniederlage

Bo Svensson bleibt weiter gegen 1899 Hoffenheim ohne Niederlage - und das als Spieler und als Coach: Der Mainzer Coach sah gegen die TSG einen 2:0-Sieg seines Teams, den Lee (78.) und Niakhaté (83., Elfmeter) spät herausschossen. Damit bezog Hoffenheim die 100. Auswärtsniederlage. Lange Zeit begegneten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe, die Hoffenheimer hatten durch zwei Aluminiumtreffer Pech: Zunächst köpfte Rutter an den linken Pfosten (4.), in der 47. Minute widerfuhr Dabbur das gleiche Schicksal. Die Mainzer jubelten bereits in der 15. Minute, doch eine Abseitsstellung verhinderte die Führung durch Burkhardt. Mainz hatte aber den längeren Atem und befindet sich dadurch wieder in Schlagdistanz zu den internationalen Plätzen.

Plea rettet Gladbach Punkt in Bielefeld

Nicht gewonnen, aber nach dem Rückstand zurückgeschlagen und durch das 1:1 bei Arminia Bielefeld einen Punkt ergattert: Nach dem Eberl-Schock und dem Abgang von Denis Zakaria bewies Borussia Mönchengladbach auf der Alm Moral. Der DSC ging durch ein wunderschönes Tor von Serra (19.) in Führung, Plea traf kurz vor der Pause (42.). Dabei blieb es bis zum Schlusspfiff, obwohl beide Mannschaften in Durchgang zwei durchaus gute Möglichkeiten auf das mögliche Siegtor hatten. Bielefeld bleibt damit im sechsten Spiel in Folge ungeschlagen, muss allerdings weiter auf den zweiten Heimsieg warten. Gladbach muss trotz des Punktgewinns den Blick vorerst weiter nach unten richten.