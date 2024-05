Leipzig verlängert mit verletzter Schaller

Rechtsverteidigerin Josefine Schaller (21), zurzeit am Kreuzband verletzt, hat bei RB Leipzig einen neuen, bis Sommer 2025 datierten Vertrag unterschrieben. Das machte der Achte der abgelaufenen Bundesliga-Saison am Freitagmittag öffentlich. Schaller zählte in Teilen der Hinrunde zum Stammpersonal, ehe sie sich verletzte.