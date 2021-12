Leipzig und der Trainerwechsel: "Es fühlt sich heute nach der richtigen Entscheidung an"

Drei Minuten musste Leipzig zittern, ansonsten war der Sieg über Gladbach zu keinem Zeitpunkt ernsthaft gefährdet. Ein gelungenes Debüt für den neuen Coach.

"Wir haben vier, fünf Möglichkeiten, um das dritte Tor früher zu machen. Wir haben heute insgesamt ein gutes Spiel gezeigt, auch wenn es am Ende noch mal spannend wurde. Letztlich zählt, dass wir gewonnen haben", so Domenico Tedesco nach dem souveränen 4:1-Erfolg von RB Leipzig gegen Gladbach.

Gerade einmal zwei Tage hatte der neue Trainer der Sachsen Zeit, RB zeigte gegen Gladbach aber bereits ein ganz anderes Gesicht als zuvor, als es in der Liga drei Niederlagen am Stück gegeben hatte und daraufhin Jesse Marsch gehen musste.

"Haben uns zuvor richtig schlecht verkauft"

Nach dem Spiel gegen Gladbach fühlte sich Oliver Mintzlaff bestätigt: "Wir haben uns in der Bundesliga zuvor in drei Spielen schlecht verkauft und nicht das gezeigt, was der Kader kann. Jetzt haben wir in der englischen Woche zwei richtig gute Spiele gemacht." Bezogen auf den vollzogenen Trainerwechsel stellt Mintzlaff fest: "Es fühlt sich heute nach der richtigen Entscheidung an".

Tatsächlich zeigte RB zum Teil atemberaubend schnellen Tempofußball, spielte die Fohlen schwindelig und musste einzig wegen mangelnder Chancenverwertung und einem gut aufgelegten Yann Sommer bis zum Ende zittern, als Rahmi Bensebaini plötzlich kurz vor Schluss der Anschlusstreffer gelang (88.).

"Tag für Tag etwas draufpacken"

Letztlich gewannen die Sachsen aber klar mit 4:1, einem "guten Einstand", so Tedesco, der den Blick aber schon wieder nach vorne richtet. "Wir werden jetzt weiter konzentriert arbeiten und schauen, dass wir Tag für Tag etwas draufpacken. Am Mittwoch steht das nächste schwere Spiel an", so der 36-Jährige, der mit seinem Team bis zur Winterpause möglichst die maximale Punkteausbeute erreichen soll.

Wir haben einen der besten Kader der Bundesliga. Der Anspruch ist, sich zumindest für die Champions League zu qualifizieren. RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff

Am Mittwoch geht es nach Augsburg (20.30 Uhr), dann folgt das Heimspiel gegen Arminia Bielefeld - zwei Teams aus der unteren Tabellenregion, die geschlagen werden müssen, denn die Leipziger Ziele bleiben ambitioniert. "Wir haben einen der besten Kader der Bundesliga. Der Anspruch ist, sich zumindest für die Champions League zu qualifizieren", so Mintzlaff.

Durch den Dreier macht RB immerhin einen Satz auf Rang sieben, bis zur Top 4 ist es nach wie vor aber ein weiter Weg. Vor allem auswärts drückt der Schuh doch ordentlich, aus sieben Begegnungen holten die Sachsen nur drei Punkte und warten auf den ersten Sieg in der Fremde. Die letzte Chance dafür haben sie am Mittwoch in Augsburg.