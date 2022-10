Leipzig sucht vertragslosen Torwart - Rose räumt Werner-Thema aus

Am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! auf kicker) ist RB Leipzig beim FSV Mainz 05 zu Gast - es ist ein besonderes Spiel für RB-Trainer Marco Rose. Darüber hinaus planen die Leipziger, nach dem Kreuzbandriss von Peter Gulacsi einen weiteren Torhüter zu verpflichten.

Marco Rose lässt keinen Zweifel daran aufkommen, dass die Dienstreise nach Mainz für ihn eine spezielle wird. Wen wundert's? Schließlich war der Leipziger Trainer von 2002 bis 2012 als Profi in Mainz aktiv und hat in dieser Zeit 158 Pflichtspiele für die Rheinhessen bestritten. "Ich habe eine tolle Zeit in Mainz gehabt", sagte Rose auf der Spieltags-Pressekonferenz am Freitagvormittag, "ich bin zweimal aufgestiegen, habe international gespielt". Zudem sei seine Tochter in Mainz geboren und er habe noch viele Freunde in der Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz, so Rose weiter. Deswegen steht für den 46-Jährigen fest: "Mainz 05 wird immer ein besonderer Verein für mich bleiben."

Dieser besondere Verein hat indes auch eine leistungsfähige Mannschaft, darüber ist sich Rose im Klaren. Unter Coach Bo Svensson, mit dem der Leipziger Trainer bei den 05ern noch zusammenspielt hat, präsentiere Mainz wieder jene Tugenden, die den Klub immer ausgemacht hätten, so Rose. "Uns wird ein hohes Maß an Aggressivität erwarten", sagt der RB-Coach, "wir werden richtig dagegenhalten müssen, sonst hast du keine Chance." Rose wird sein Team jedenfalls auf ein sehr intensives Match einstellen. "Ich glaube, dass es in Mainz wild wird", sagt der Trainer.

Leipzig sucht einen Torwart - Tschauner "kein Thema"

Im Tor wird erneut Janis Blaswich stehen, der den am Kreuzband verletzten Kapitän Peter Gulacsi vertritt. Rose hat Vertrauen in den 31-Jährigen, der vor der Saison im niederländischen Erstligisten Heracles Almelo zu RB kam. Da aber hinter Blaswich in Jonas Nickisch (18) und Timo Schlieck (16) nur noch zwei Nachwuchskeeper zur Verfügung stehen, denkt man laut Rose bei RB daran, einen derzeit vertragslosen Torhüter zu verpflichten.

Der RB-Coach ist zwar von den Qualitäten der Youngster überzeugt, "aber wir haben trotzdem die Verantwortung dafür, dass wir gut und breit aufgestellt sind. Wenn nochmal etwas passiert, wird’s sehr jung." Deswegen soll mit einem Vertragslosen nachgebessert werden. "Wir schauen uns um", sagt Rose, "wir versuchen, in aller Ruhe eine gute Lösung zu finden." RB sucht einen Torwart, der menschlich gut in den Kader passt und "seine Rolle versteht" (Rose). Philipp Tschauner wird das nicht sein. Die Reaktivierung des 36-Jährigen, der nach drei Jahren als dritter Torhüter im zurückliegenden Sommer seine Karriere beendet hat und als Torwart-Trainer im RB-Nachwuchs arbeitet, ist laut Rose "kein Thema".

Rose berichtet von Gespräch mit Werner

Ein Thema für die Startelf wird in Mainz Timo Werner sein. "Timo spielt", sagte Rose zu dem Nationalstürmer, den er wegen dessen Verhalten bei der Auswechslung im Champions-League-Spiel am Mittwoch gegen Celtic Glasgow (3:1) gerüffelt hatte. Werner und Rose "haben geredet", so der Coach, "und unsere Ansichten ausgetauscht". Er habe Werner klar gemacht, dass "ich solche Dinge nicht dulden kann und möchte. Ich glaube, das ist bei Timo angekommen." Damit, so der Coach, sei "das Thema aus der Welt".