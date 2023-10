Leipzig schlägt sich auf "letzter Rille" wacker - und verliert dennoch "verdient"

Beinahe hätte sich Geschichte wiederholt und RB Leipzig vor heimischem Publikum erneut eine unüberwindbare Hürde für Manchester City dargestellt. Doch in den Schlussminuten setzte sich der Favorit durch - verdient in den Augen von RB-Trainer Marco Rose.

"Ein verdienter Sieg für City", fand Marco Rose auf der Pressekonferenz nach dem 1:3 gegen Manchester City. Dabei waren seine Leipziger drauf und dran, auch im dritten Heimspiel gegen die Skyblues etwas Zählbares mitzunehmen, schließlich hielt man das Spiel bis in die Schlussphase offen. Nach 83 Minuten hatte es noch 1:1 gestanden, dann folgte aber von Joker Julian Alvarez "ein Sonntagsschuss aus dem Stand in den Winkel" , auf den die Gäste in der Nachspielzeit per Konter noch einen weiteren Treffer draufsetzten.

Warum man trotz des lange offenen Spielstands "verdient" verloren habe, erklärte Rose im Anschluss. In der ersten Halbzeit sah er sein Team klar unterlegen, hatte zeitweise nur 13 Prozent Ballbesitz. Dennoch ergaben sich immer wieder Umschaltaktionen, die RB Leipzig nicht auszunutzen wusste. "Wir hatten ein paar Ballgewinne, haben aber die falschen Entscheidungen getroffen. Da kommt eine Menge zusammen gegen ein solches Top-Team", erklärte Rose.

Roses Halbzeitansprache trägt Früchte

In der Halbzeit, zu der man trotz drückender City-Überlegenheit nur mit einem Tor zurücklag, habe er deshalb eine mutigere Gangart im zweiten Durchgang gefordert und in Sachen "Entscheidungsfindung (...) ein paar Dinge aufgezeigt", um die fehlende Überzeugung aus seinen Spielern herauszulocken, schließlich sei man "noch im Spiel" gewesen.

Die Ansprache zeigte Wirkung. Leipzig war nach Wiederanpfiff näher dran am Gegner - und belohnte sich mit dem Ausgleich, nach dem man sogar eine "kurze Phase" hatte, "wo das Spiel fast schon offen" war. In den entscheidenden Schlussminuten sei der Druck des Titelverteidigers allerdings wieder enorm angestiegen, weshalb dessen Sieg eben verdient gewesen sei. Der dritte Treffer sei dabei nicht mehr entscheidend gewesen, habe "das Kraut nicht fett" gemacht.

Leipzigs trotz ausgedünntem Kader "auf einem guten Weg"

"Wir lernen von den Besten - und das haben wir heute wieder gemacht", erklärte der 47-Jährige, der aufgrund der Verletzungssorgen in seiner Mannschaft niemandem einen Vorwurf machen wollte. "Die Würfel muss ich jetzt beiseite legen. Viel würfeln ist da nicht mehr, da fehlen dann schon ein paar Zahlen. Das war heute die letzte Rille", nahm er sein Team in Schutz. Aus seinem ohnehin schon ausgedünnten Kader musste der Trainer nach dem 2:2 gegen den FC Bayern München zusätzlich auf Kevin Kampl (Hüftprobleme) und Benjamin Henrichs (Muskelverletzung) verzichten.

Besonders in der Defensive drückt der Schuh. Dennoch gelang es dem Team, beispielsweise einen Erling Haaland beinahe gänzlich aus dem Spiel zu nehmen. Rose ist deshalb trotz der späten Niederlage gegen City überzeugt, "dass wir auf einem insgesamt sehr guten Weg sind". Den gelte es nun gegen den VfL Bochum (Samstag, 15.30, LIVE! bei kicker) fortzusetzen.