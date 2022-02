Leipzig reist ohne verletzten Adams nach München

Die Befürchtungen haben sich bestätigt: RB Leipzig muss im Bundesliga-Spitzenspiel beim FC Bayern auf Tyler Adams verzichten.

Wie die Sachsen am Mittwoch mitteilten, erlitt der US-Amerikaner im WM-Qualifikationsspiel gegen Kanada (0:2) eine Zerrung. Adams bleibt noch bis Ende der Woche in den USA, um sich dort behandeln zu lassen. RB Leipzig geht davon aus, dass der 22-Jährige dann in der nächsten Woche wieder ins Teamtraining der Leipziger einsteigen kann. Im Bundesliga-Spitzenspiel am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in München muss der Tabellensechste aber auf den Mittelfeldspieler verzichten.

Dagegen stieg Amadou Haidara am Mittwoch wieder ins Mannschaftstraining ein. Der 24-jährige Mittelfeldspieler hatte am Dienstag nach seiner Rückkehr vom Afrika-Cup - Mali schied im Achtelfinale aus - zunächst individuell trainiert.

Weiter individuell am Comeback arbeitet Marcel Halstenberg nach seiner Knie-OP. Eigentlich war sein Plan, Mitte Januar wieder voll in das Teamtraining einzusteigen.