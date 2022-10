Leipzig reist ohne Halstenberg nach Glasgow

RB Leipzig muss beim Champions-League-Spiel bei Celtic Galsgow auf Marcel Halstenberg (31) verzichten.

RB-Linksverteidiger Marcel Halstenberg hat die Reise nach Schottland mit den Sachsen nicht angetreten, hat somit auch beim Abschlusstraining am Montag nicht mitwirken können. Wie der Verein später mitteilte, ergab eine Untersuchung bei Halstenberg eine leichte Zerrung in der Muskulatur des Rippenbereichs. Marco Rose muss beim Auswärtsspiel am Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) somit ohne den 31-Jährigen auskommen.

In der laufenden Saison ist Halstenberg bislang von Verletzungen verschont geblieben. Beim 1:1 in Mainz am Samstag stand noch über 90 Minuten auf dem Feld und bereitete das Leipziger Tor durch Christopher Nkunku vor.