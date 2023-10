Leipzig plant keine Vertragsauflösung mit Eberl

RB Leipzig hat sich von Sport-Geschäftsführer Max Eberl getrennt, aber nicht vor, den Vertrag zeitnah aufzulösen.

Sollte der geschasste Max Eberl schon bald eine neue Aufgabe anstreben, muss sich sein neuer Arbeitgeber darauf einstellen, eine Ablösesumme an RB Leipzig zu entrichten. Daran ließ der Vorstandsvorsitzende Johann Plenge nach dem 2:2-Unentschieden im Topspiel gegen den FC Bayern am Samstagabend wenig Zweifel. Demnach hat RB nicht vor, Eberls Vertrag kurzfristig aufzulösen.

"Wir haben ad hoc die Intention, uns auf Manchester und Bochum zu konzentrieren. Dann wird Max auf uns zukommen, dann wird man sprechen", so Plenge. "Wenn jemand auf uns zukommt, werden wir uns über die Modalitäten unterhalten. Das ist bisher nicht geschehen."

Aufsichtsratschef Oliver Mintzlaff hatte bereits kurz vor dem Spiel erklärt, dass es bislang keinen Kontakt zum FC Bayern gebe, der seit Monaten mit Eberl in Verbindung gebracht wird. Dass sich die Leipziger nach nicht einmal zehn Monaten von ihrem Sport-Geschäftsführer trennten, hatte auch damit zu tun, dass dieser trotz aller Gerüchte nie ein klares Bekenntnis zu RB abgegeben hatte. In München wird er als neuer Sportvorstand gehandelt.

RB hatte für Eberl nach kicker-Informationen eine Ablöse in Höhe von 2,5 Millionen Euro an Borussia Mönchengladbach bezahlt und ihn mit einem Vertrag bis 2026 ausgestattet, nachdem Mintzlaff monatelang für dessen Verpflichtung gekämpft und ihn schließlich als "Wunschlösung" präsentiert hatte - eine "Fehleinschätzung", wie er am Samstag zugab.

Mintzlaff: "Wir haben uns nicht gestritten"

Dennoch trennte man sich offenbar nicht im Unfrieden. "Es gab keinen großen Knall", betonte Mintzlaff im "Sportstudio". "Es ist auch nicht so, dass wir uns gestritten haben - im Gegenteil. Max und ich hatten gestern noch ein sehr ordentliches und gutes Telefonat geführt. "Es ist auch nicht so, dass zwischen Max und mir etwas steht, überhaupt nicht. Das war eine Entscheidung, die Max auch nachvollziehen konnte und die er auch akzeptiert hat."

Nun setzt der DFB-Pokalsieger vorerst voll auf Sportdirektor Rouven Schröder, eine zeitnahe Eberl-Nachfolge ist nicht geplant. "Wir sind gut in die Saison gestartet, so wollen wir weitermachen", sagte Plenge.