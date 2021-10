Leipzig: Nächster Rückschlag für Sturm-Talent Brobbey

RB Leipzig muss bis zu zwei Wochen auf Sturm-Talent Brian Brobbey (19) verzichten.

Wie die Sachsen am Dienstagvormittag via Twitter mitteilten, hat sich der Angreifer bei der niederländischen U-21-Nationalmannschaft verletzt. Beim 2:2 gegen die Schweiz war Brobbey bereits nach 29 Minuten ausgewechselt worden, sein Sturmpartner Joshua Zirkzee rettete nach 0:2-Rückstand mit einem Doppelpack nach der Pause zumindest ein Remis.

Brobbey hat sich nach Angaben der Leipziger eine kleine Muskelverletzung im rechten, hinteren Oberschenkel zugezogen und wird damit circa zehn bis 14 Tage aussetzen müssen. Bereits in der Vorbereitung hatte ein Muskelfaserriss den bulligen Angreifer außer Gefecht gesetzt.

Bis dato kommt Brobbey auf drei Bundesliga-Einsätze für RB, dabei wurde er jedes Mal eingewechselt - beim 6:0 gegen Hertha bereitete er einen Treffer vor. Nun wird Brobbey mindestens das Leipziger Auswärtsspiel in Freiburg am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) und auch das Champions-League-Auswärtsspiel in Paris am 19. Oktober verpassen.