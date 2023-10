Leipzig-Melsungen im Spätspiel: Achtelfinale im DHB-Pokal terminiert

Am Mittwoch wurde das Achtelfinale im DHB-Pokal zeitgenau angesetzt. Die acht Partien werden am 12. und 13. Dezember ausgespielt.

Erst zwei Wochen ist es her, dass sich 16 Mannschaften erfolgreich durch die dritte Runde kämpften. Unter den Achtelfinalisten gibt es auch eine große Überraschung, denn der zu diesem Zeitpunkt Bundesliga-Vorletzte HSG Wetzlar warf Pokal-Rekordsieger THW Kiel auswärts sensationell aus dem Wettbewerb.

Um den Traum vom Final Four in Köln - zum zweiten Mal dort ausgetragen - erhalten zu können, muss die Mannschaft von Trainer Frank Carstens allerdings das zweite Schwergewicht aus dem Weg räumen. Wie die Auslosung ergab, muss Wetzlar zum amtierenden Vizemeister SC Magdeburg reisen.

In Hamburg wird das Achtelfinale eröffnet

Seit Mittwoch steht auch fest, wann die acht Viertelfinal-Teilnehmer ermittelt werden. Die HSG ist am 13. Dezember um 19 Uhr in Sachsen-Anhalt zu Gast. Tags zuvor eröffnen der HSV Hamburg und Bundesliga-Aufsteiger ThSV Eisenach zur gleichen Zeit das Achtelfinale. Es folgen am 12. Dezember die Partien zwischen Zweitligist SG BBM Bietigheim und dem aktuell verlustpunktfreien Bundesliga-Spitzenreiter Füchse Berlin (19.30 Uhr) sowie das mit Spannung erwartete Spätspiel zwischen dem SC DHfK Leipzig und der MT Melsungen (20 Uhr).

Am Mittwoch dann steigen neben dem Duell Magdeburg-Wetzlar ab 19 Uhr auch die Partien zwischen den Zweitligisten Eintracht Hagen und TuS N-Lübbecke sowie zwischen TUSEM Essen und Titelverteidiger Rhein-Neckar Löwen. Die zwei letzten Tickets werden ab 19.30 Uhr vergeben, wenn Frisch Auf Göppingen beim VfL Gummersbach gastiert und die SG Flensburg-Handewitt den Bergischen HC empfängt.

Die acht siegreichen Teams ziehen ins Viertelfinale ein, das am 3. und 4. Februar 2024 ausgespielt wird. Wer dann noch dabei ist, hat das Final Four in Köln am 13. und 14. April fest im Blick.