Leipzig mehrere Wochen ohne Laimer

Konrad Laimer wird RB Leipzig nicht nur am Mittwoch bei Real Madrid fehlen. Der Österreicher fällt länger aus.

Wie der amtierende DFB-Pokalsieger am Dienstagmorgen vermeldete, hat sich Laimer beim 3:0-Sieg gegen Borussia Dortmund am Samstag eine Verletzung an der linken Syndesmose zugezogen und wird "mehrere Wochen" ausfallen.

Damit verpasst der Mittelfeldspieler nicht nur das Champions-League-Highlight bei Real Madrid am Mittwoch (21 Uhr) und das Bundesliga-Gastspiel bei Borussia Mönchengladbach am Samstag (18.30 Uhr), sondern wahrscheinlich auch nach der anschließend anstehenden Länderspielpause weitere RB-Partien.

Im Oktober geht es für Leipzig in der Liga gegen Bochum (1.10.) und in der Königsklasse gegen Celtic Glasgow (5.10.) weiter.

Laimer, der im Sommer vom FC Bayern umworben gewesen, am Ende aber doch in Leipzig geblieben war, kam in der neuen Saison bislang in sechs Pflichtspielen zum Einsatz. Gegen den BVB machte er sein bislang bestes Spiel (kicker-Note 2).