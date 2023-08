Leipzig macht Kapitän-Wechsel offiziell - Neue Gesichter im Mannschaftsrat

RB Leipzig hat Willi Orban offiziell als neuen Kapitän vorgestellt. Im Mannschaftsrat gibt es einige neue Gesichter.

Trägt künftig dauerhaft die Binde am Arm: Willi Orban. IMAGO/Laci Perenyi

Bereits beim 3:0-Sieg im Supercup am Samstag hatte Willi Orban RB Leipzig als Kapitän aufs Feld geführt, am Dienstag machte der Verein nun auch offiziell, dass der Innenverteidiger in der gesamten kommenden Saison erster Spielführer der Sachsen sein wird. Damit folgt er auf Peter Gulacsi, der die vergangene Saison als Kapitän begonnen, sich aber im Oktober das Kreuzband gerissen hatte. Orban hatte da bereits als Stellvertreter die Vertretung für den Ungarn übernommen, der am Dienstag erstmals wieder am Leipziger Mannschaftstraining teilnahm.

Nun tauschen die beiden Spieler die Rollen: Orban wurde von der Mannschaft als neuer Kapitän gewählt, Gulacsi fungiert künftig als sein Stellvertreter. "Es freut mich sehr, dass ich die Rückendeckung und das Vertrauen von meinen Mitspielern bekommen habe", wird Orban in der Vereinsmitteilung zitiert. "Mit Peter Gulacsi als zweiten Kapitän hat sich für uns sehr wenig verändert." Der Abwehrspieler war bereits von 2017 bis 2020 RB-Kapitän, hatte das Amt dann an Marcel Sabitzer abgegeben. Nach dessen Wechsel zum FC Bayern war die Binde an Gulacsi gegangen. Nun ist Orban wieder zurück auf seinem alten Posten.

Orban und Gulacsi sind darüber hinaus Teil des achtköpfigen Mannschaftsrats, der von Kevin Kampl, Yussuf Poulsen, Emil Forsberg, Dani Olmo, Benjamin Henrichs und Xaver Schlager ergänzt wird. Während Kampl, Poulsen und Forsberg als "RB-Urgesteine" bereits in der vergangenen Saison im Gremium vertreten waren, finden sich in Olmo, Henrichs und Schlager drei neue Gesichter. Dies unterstreiche laut Mitteilung "ihre Rolle als Führungsspieler".

In der vergangenen Saison hatte der Mannschaftsrat der Leipziger nur sieben Spieler umfasst - darunter Marcel Halstenberg (zu Hannover 96) und Christopher Nkunku (zum FC Chelsea), die den Verein im Sommer jeweils verlassen hatten.