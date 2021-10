Leipzig klopft oben an - Magdeburg im Pokal souverän

Vier Partien standen in der Handball-Bundesliga am Abend auf dem Programm: Melsungen gewann gegen den BHC und zieht vorbei, Leipzig klopft nach dem Sieg gegen Göppingen oben an. Im Pokal gewann Magdeburg bei N-Lübbecke souverän.

Leipzig besiegte Frisch Auf Göppingen und mischt oben mit - hier jubelt Kreisspieler Alen Milosevic. imago images/opokupix