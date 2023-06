Leipzig Kings droht der Rückzug aus der ELF

Den erst 2021 gegründeten und seit demselben Jahr in der European League of Football (ELF) vertretenen Leipzig Kings droht der plötzliche Rückzug. Das teilte das Franchise in einem langen Statement mit, welches auf ihrem offiziellen Instagram-Account veröffentlicht wurde.

In der Stellungnahme des Football-Teams aus Sachsen heißt es: "Schweren Herzens müssen wir heute leider mitteilen, dass wir trotz aller Bemühungen der letzten Monate den Spielbetrieb der Leipzig Kings mit hoher Wahrscheinlichkeit einstellen müssen."

Die Ursachen dafür seien vielfältig. Nicht zuletzt werden dem Vorbesitzer des Franchises "massive Versäumnisse" vorgeworfen, die "bis zum heutigen Zeitpunkt unsere Wahrnehmung bei vielen (Partner-)-Unternehmen massiv beeinflussen".

Nach nur einer Saison hatte sich Moritz Heisler zu Beginn des Jahres 2022 als einer der Teil-Gesellschafter in Leipzig engagiert und Özhan Altintas abgelöst. Seither seien über zwei Millionen Euro in den Spielbetrieb investiert worden. Dennoch sei "aus heutiger Sicht" nicht erkennbar, dass sich die Bedingungen in nächster Zeit bessern, sodass es auch "weiterhin an nachhaltigen Perspektiven" fehle.

Hauptsponsor zog sich kurz vor der Saison zurück

Geholfen hat dabei beileibe auch nicht, dass sich einer der Hauptsponsoren kurz vor dem Start der Saison 2023 wegen "interner Revisionthemen" zurückgezogen habe, was dazu führt, dass der Verlust nicht durch die Gesellschafter aufgefangen werden könne. Ein diesbezüglich beantragtes Darlehen bei der ELF sei wegen "fehlender Sicherheit" abgelehnt worden.

Darüber hinaus seien auch "unzureichende Infrastruktur in der Region" sowie "das mangelnde Interesse in der Region an unserem Sport" zwei der Gründe, wieso die ELF künftig wohl mit einem Standort weniger fortfahren muss.

Wie es um die Leipzig Kings final steht, bleibt weiter ungewiss. Man arbeite zwar weiterhin "mit Hochdruck an einer Lösung, um auch die Saison 2023 erfolgreich abschließen zu können". Dass dieses Ziel erreicht wird, erscheint jedoch ganz aktuell erst einmal ungewiss und in weite Ferne gerückt zu sein. Die Kings waren mit zwei Siegen und zwei Niederlagen in die aktuell laufende ELF-Saison gestartet. Zuletzt setzte es eine deutliche 14:47-Niederlage gegen den Meister des Vorjahres, die Vienna Vikings.