Leipzig-Keeper Gulacsi verlängert vorzeitig

Wie wohl er sich in Leipzig fühlt, hat Peter Gulacsi stets betont. Mit der vorzeitigen Vertragsverlängerung bis 2026 unterstreicht der Torhüter dies. Ein anderer Keeper dürfte ins Grübeln kommen.

Peter Gulacsi bleibt auch über den Sommer 2025 hinaus bei RB Leipzig. Beide Seiten einigten sich auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung um ein weiteres Jahr bis 2026. Das teilten die Leipziger am Montag mit.

"In unserer Kaderplanung war Klarheit auf der Torhüterposition eine der zentralen Entscheidungen, die wir noch vor der Europameisterschaft angehen wollten. Diese Entscheidung haben wir nun mit der Vertragsverlängerung von Peter Gulacsi getroffen und mit allen Beteiligten klar und transparent besprochen", erklärte Sportdirektor Rouven Schröder.

Gulacsi wird als Nationalkeeper Ungarns in wenigen Wochen mit seinem Heimatland an der EM 2024 in Deutschland teilnehmen und am 19. Juni auf die DFB-Elf treffen. Nach Leipzig war er im Sommer 2015 gekommen - von Red Bull Salzburg. Seitdem absolvierte der 34-Jährige 302 Pflichtspiele für die Sachsen. 2022 und 2023 gewann er mit RBL den DFB-Pokal.

"Die Vertragsverlängerung war mein großer Wunsch", sagte Gulacsi. Der gemeinsame Weg sei "ein ganz besonderer": "Ich habe mit RB Leipzig große Erfolge gefeiert, aber auch in schwierigeren Zeiten immer die Unterstützung des Vereins und von den Menschen hier gespürt. Diese Momente waren außergewöhnlich."

Was macht Blaswich?

Mit Gulacsis Verlängerung haben sich die Aussichten von Janis Blaswich verschlechtert, da zudem ab Juli der schon 2022 für zehn Millionen Euro von KRC Genk verpflichtete Belgier Maarten Vandevoordt seinen Dienst in der Messestadt antritt. Der 22-Jährige soll Gulacsi herausfordern.

Blaswich dürfte also auf die Idee kommen, dass er trotz Vertrages bis 2026 in Leipzig bessere Chancen hat zu spielen, wenn er sich neu orientiert. Der 33-Jährige hatte Gulacsi während dessen langwieriger Kreuzbandverletzung bis zum Februar vertreten und es mit starken Leistungen bis ins Aufgebot von Bundestrainer Julian Nagelsmann geschafft. Damit her er sein Renommee erheblich gesteigert und somit sowohl in Deutschland als auch im Ausland einen Markt.

Zurzeit befindet sich Blaswich im Urlaub. Die Tage der Erholung dürfte der Torhüter von RB Leipzig auch dazu nutzen, um über seine Perspektiven bei den Sachsen nachzudenken.